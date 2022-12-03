https://sputnikarabic.ae/20221203/خلاف-حاد-بين-نتنياهو-وبن-غفير-قبيل-تشكيل-الحكومة-الإسرائيلية-الجديدة-1070812526.html
خلاف حاد بين نتنياهو وبن غفير قبيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
خلاف حاد بين نتنياهو وبن غفير قبيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
نشب خلاف كبير بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، اليوم السبت، قبيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T20:16+0000
2022-12-03T20:16+0000
2022-12-03T20:16+0000
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن
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وأفادت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم السبت، بأن خلافا كبيرا نشب بين نتنياهو وبن غفير على خلفية التصريحات التي أدلى بها الأخير بعد مقتل فلسطيني بالرصاص الحي من مسافة صفر على يد جندي إسرائيلي.ونشر وزير الأمن الداخلي المكلف، إيتمار بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أشاد فيها بالجندي الإسرائيلين واصفا إياه بـ"الجندي البطل"، وهو ما دعا نتنياهو إلى القول بأنه على بن غفير أن يهدأ ويدرك أنه بات وزيرا للأمن الداخلي.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، مقتل الشاب عمار حمدي مفلح (22 سنة) من قرية أوصرين قضاء نابلس، برصاص الاحتلال في بلدة حوارة من مسافة صفر.وتسود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين.وأفضت المفاوضات الائتلافية بين نتنياهو وقادة أحزاب معسكر اليمين بقيادته حتى الآن بما في ذلك إلى تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي (وزارة جديدة مستحدثة بدلا من الأمن الداخلي)، مع صلاحيات غير مسبوقة، مع إسناد منصب وزير تطوير النقب والجليل أيضا إلى حزبه.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن
إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن
خلاف حاد بين نتنياهو وبن غفير قبيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
تابعنا عبر
نشب خلاف كبير بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، اليوم السبت، قبيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وأفادت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم السبت، بأن خلافا كبيرا نشب بين نتنياهو وبن غفير على خلفية التصريحات التي أدلى بها الأخير بعد مقتل فلسطيني بالرصاص الحي من مسافة صفر على يد جندي إسرائيلي.
ونشر وزير الأمن الداخلي المكلف، إيتمار بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أشاد فيها بالجندي الإسرائيلين واصفا إياه بـ"الجندي البطل"، وهو ما دعا نتنياهو
إلى القول بأنه على بن غفير أن يهدأ ويدرك أنه بات وزيرا للأمن الداخلي.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، مقتل الشاب عمار حمدي مفلح (22 سنة) من قرية أوصرين قضاء نابلس، برصاص الاحتلال في بلدة حوارة من مسافة صفر.
وتسود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين.
وأفضت المفاوضات الائتلافية
بين نتنياهو وقادة أحزاب معسكر اليمين بقيادته حتى الآن بما في ذلك إلى تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي (وزارة جديدة مستحدثة بدلا من الأمن الداخلي)، مع صلاحيات غير مسبوقة، مع إسناد منصب وزير تطوير النقب والجليل أيضا إلى حزبه.