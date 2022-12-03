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https://sputnikarabic.ae/20221203/رئيس-الوزراء-البريطاني-يجري-محادثات-مع-الرئيس-التركي-وأمير-قطر-1070788996.html
رئيس الوزراء البريطاني يجري محادثات مع الرئيس التركي وأمير قطر
رئيس الوزراء البريطاني يجري محادثات مع الرئيس التركي وأمير قطر
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن رئيس الوزراء ريشي سوناك أجرى محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودار الحديث حول... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T04:09+0000
2022-12-03T05:13+0000
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. ورحب رئيس الوزراء البريطاني في حديثه مع أمير قطر بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القوية بين بريطانيا وقطر، واتفق الطرفان على مواصلة التعاون.ويشار في بيان المكتب إلى أنه في حديثه مع أردوغان، ناقش سوناك الوضع في أوكرانيا، وقد اتفق الطرفان على أهمية المحافظة على دعم الأوكرانيين.
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا
بريطانيا, أخبار أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني يجري محادثات مع الرئيس التركي وأمير قطر

04:09 GMT 03.12.2022 (تم التحديث: 05:13 GMT 03.12.2022)
© AFP 2022 / JONATHAN BRADYرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022 / JONATHAN BRADY
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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن رئيس الوزراء ريشي سوناك أجرى محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودار الحديث حول القضايا السياسية والاقتصادية.
موسكو – سبوتنيك. ورحب رئيس الوزراء البريطاني في حديثه مع أمير قطر بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القوية بين بريطانيا وقطر، واتفق الطرفان على مواصلة التعاون.
ويشار في بيان المكتب إلى أنه في حديثه مع أردوغان، ناقش سوناك الوضع في أوكرانيا، وقد اتفق الطرفان على أهمية المحافظة على دعم الأوكرانيين.
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