https://sputnikarabic.ae/20221203/رئيس-الوزراء-البريطاني-يجري-محادثات-مع-الرئيس-التركي-وأمير-قطر-1070788996.html
رئيس الوزراء البريطاني يجري محادثات مع الرئيس التركي وأمير قطر
رئيس الوزراء البريطاني يجري محادثات مع الرئيس التركي وأمير قطر
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن رئيس الوزراء ريشي سوناك أجرى محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودار الحديث حول... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T04:09+0000
2022-12-03T04:09+0000
2022-12-03T05:13+0000
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069908937_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_43736dad3d978942d2bd49ad57603378.jpg
موسكو – سبوتنيك. ورحب رئيس الوزراء البريطاني في حديثه مع أمير قطر بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القوية بين بريطانيا وقطر، واتفق الطرفان على مواصلة التعاون.ويشار في بيان المكتب إلى أنه في حديثه مع أردوغان، ناقش سوناك الوضع في أوكرانيا، وقد اتفق الطرفان على أهمية المحافظة على دعم الأوكرانيين.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069908937_0:0:2695:2021_1920x0_80_0_0_058a7ebb31e96d09c54002f6eba5d242.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء البريطاني يجري محادثات مع الرئيس التركي وأمير قطر
04:09 GMT 03.12.2022 (تم التحديث: 05:13 GMT 03.12.2022) تابعنا عبر
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن رئيس الوزراء ريشي سوناك أجرى محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودار الحديث حول القضايا السياسية والاقتصادية.
موسكو – سبوتنيك
. ورحب رئيس الوزراء البريطاني في حديثه مع أمير قطر بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القوية بين بريطانيا وقطر، واتفق الطرفان على مواصلة التعاون.
ويشار في بيان المكتب إلى أنه في حديثه مع أردوغان، ناقش سوناك الوضع في أوكرانيا، وقد اتفق الطرفان على أهمية المحافظة على دعم الأوكرانيين.