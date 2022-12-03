https://sputnikarabic.ae/20221203/رئيس-مكتب-زيلينسكي-يقترح-تحديد-سقف-لسعر-النفط-الروسي-عند-30-دولارا-1070794573.html
رئيس مكتب زيلينسكي يقترح تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 30 دولارا
رئيس مكتب زيلينسكي يقترح تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 30 دولارا
اقترح رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، اليوم السبت، أن يكون الحد الأقصى لسعر برميل النفط الروسي 30 دولارا. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T10:34+0000
2022-12-03T10:34+0000
2022-12-03T10:34+0000
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما كتبه يرماك عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقد قال إن الـ60 دولارًا التي من المتوقع فرضها على النفط الروسي كحد أقصى لسعره يجب خفضها إلى 30 دولارًا حتى يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي.وقال: "بعد الاتحاد الأوروبي، أدخلت مجموعة الدول السبع وأستراليا حدًا أقصى لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحراً عند مستوى 60 دولارًا للبرميل، ينبغي تخفيضه إلى 30 دولارًا على الأقل في أقرب وقت ممكن".وكانت مجموعة السبع وأستراليا قد أصدرت بيانين أمس الجمعة، قالت فيهما إنها توصلت إلى اتفاق بشأن الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وسيدخل سقف السعر حيز التنفيذ في 5 ديسمبر أو بعد ذلك بوقت قصير، وفقًا للبيان المشترك.ويوم الجمعة، توصل الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، حيث تنص الاتفاقية على آلية مراجعة لإبقاء سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية.وفي الـ25 من نوفمبر/ تشرين الثاني، اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سقفًا لسعر النفط الروسي عند 30 دولارًا للبرميل حتى يكون له تأثير أكبر على الاقتصاد الروسي.طالع أيضا: إعلام غربي يحذر من "قفزة" في أسعار النفط بسبب تحديد سقف لسعر النفط الروسي
https://sputnikarabic.ae/20221203/برلماني-روسي-يقول-إن-سقف-أسعار-النفط-الروسي-يؤدي-إلى-ارتفاع-هائل-في-أسعار-الوقود-1070791890.html
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العالم, روسيا
رئيس مكتب زيلينسكي يقترح تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 30 دولارا
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اقترح رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، اليوم السبت، أن يكون الحد الأقصى لسعر برميل النفط الروسي 30 دولارا.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما كتبه يرماك عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقد قال إن الـ60 دولارًا التي من المتوقع فرضها على النفط الروسي
كحد أقصى لسعره يجب خفضها إلى 30 دولارًا حتى يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي.
وقال: "بعد الاتحاد الأوروبي، أدخلت مجموعة الدول السبع وأستراليا حدًا أقصى لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحراً عند مستوى 60 دولارًا للبرميل، ينبغي تخفيضه إلى 30 دولارًا على الأقل في أقرب وقت ممكن".
وكانت مجموعة السبع
وأستراليا قد أصدرت بيانين أمس الجمعة، قالت فيهما إنها توصلت إلى اتفاق بشأن الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وسيدخل سقف السعر حيز التنفيذ في 5 ديسمبر أو بعد ذلك بوقت قصير، وفقًا للبيان المشترك.
في الوقت نفسه، سيدخل الحد الأقصى لأسعار المنتجات البترولية الروسية الذي طوره التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 5 فبراير 2023.
ويوم الجمعة، توصل الاتحاد الأوروبي
أيضًا إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، حيث تنص الاتفاقية على آلية مراجعة لإبقاء سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية.
وفي الـ25 من نوفمبر/ تشرين الثاني، اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سقفًا لسعر النفط الروسي عند 30 دولارًا للبرميل حتى يكون له تأثير أكبر على الاقتصاد الروسي.