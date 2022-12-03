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https://sputnikarabic.ae/20221203/روسيا-واثقة-من-استمرار-الطلب-على-نفطها-على-الرغم-من-الحد-الأقصى-للأسعار--1070789099.html
روسيا واثقة من استمرار الطلب على نفطها بالرغم من فرض سقف للأسعار
روسيا واثقة من استمرار الطلب على نفطها بالرغم من فرض سقف للأسعار
قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن روسيا ليس لديها شك في أن نفطها سيظل مطلوبا في الأسواق العالمية حتى بعد إدخال الحد الأقصى للأسعار. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T04:42+0000
2022-12-03T05:10+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية في واشنطن، يوم الجمعة: "ستكون نتيجة هذه الخطوات زيادة واسعة النطاق في عدم اليقين وارتفاع تكاليف مستهلكي المواد الخام، علاوة على ذلك، لا توجد دولة محصنة الآن ضد فرض "سقف" على منتجاتها التصديرية لأسباب سياسية".وأضاف البيان أنه بغض النظر عن "المغازلة" الحالية بأداة خطيرة وغير مشروعة، نحن واثقون من أن نفطنا سيظل مطلوبا.وأكدت السفارة أنه من خلال تنفيذ مثل هذه الخطوات، تحاول الدول الغربية إعادة تشكيل المبادئ الأساسية لعمل الأسواق الحرة، وفي الوقت نفسه تحاول "إسكات حقيقة أن الاختلالات الحالية في الطاقة هي نتيجة لأعمالها المتهورة".وأصدرت دول مجموعة السبع وأستراليا بيانا، يوم الجمعة، قائلة إنها توصلت إلى اتفاق بشأن الحد الأقصى لأسعار النفط الخام الروسي الذي سيتم تحديده عند 60 دولارا للبرميل.وسيدخل الحد الأقصى للسعر حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الثاني، أو بعد ذلك بوقت قصير جدا، وفقا للبيان المشترك.وفي الوقت نفسه، سيدخل الحد الأقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية التي طوره التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 5 فبراير/شباط 2023.
https://sputnikarabic.ae/20221202/مجموعة-السبع-الكبار-تتابع-فعالية-سقف-سعر-النفط-الروسي-وتحتفظ-بإمكانية-تعديله--1070787919.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا واثقة من استمرار الطلب على نفطها بالرغم من فرض سقف للأسعار

04:42 GMT 03.12.2022 (تم التحديث: 05:10 GMT 03.12.2022)
© AFP 2022 / Shawn Thewالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022 / Shawn Thew
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قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن روسيا ليس لديها شك في أن نفطها سيظل مطلوبا في الأسواق العالمية حتى بعد إدخال الحد الأقصى للأسعار.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية في واشنطن، يوم الجمعة: "ستكون نتيجة هذه الخطوات زيادة واسعة النطاق في عدم اليقين وارتفاع تكاليف مستهلكي المواد الخام، علاوة على ذلك، لا توجد دولة محصنة الآن ضد فرض "سقف" على منتجاتها التصديرية لأسباب سياسية".
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أمس, 23:31 GMT
وأضاف البيان أنه بغض النظر عن "المغازلة" الحالية بأداة خطيرة وغير مشروعة، نحن واثقون من أن نفطنا سيظل مطلوبا.
وأكدت السفارة أنه من خلال تنفيذ مثل هذه الخطوات، تحاول الدول الغربية إعادة تشكيل المبادئ الأساسية لعمل الأسواق الحرة، وفي الوقت نفسه تحاول "إسكات حقيقة أن الاختلالات الحالية في الطاقة هي نتيجة لأعمالها المتهورة".
وأصدرت دول مجموعة السبع وأستراليا بيانا، يوم الجمعة، قائلة إنها توصلت إلى اتفاق بشأن الحد الأقصى لأسعار النفط الخام الروسي الذي سيتم تحديده عند 60 دولارا للبرميل.
وسيدخل الحد الأقصى للسعر حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الثاني، أو بعد ذلك بوقت قصير جدا، وفقا للبيان المشترك.
وفي الوقت نفسه، سيدخل الحد الأقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية التي طوره التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 5 فبراير/شباط 2023.
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