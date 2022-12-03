https://sputnikarabic.ae/20221203/روسيا-واثقة-من-استمرار-الطلب-على-نفطها-على-الرغم-من-الحد-الأقصى-للأسعار--1070789099.html

روسيا واثقة من استمرار الطلب على نفطها بالرغم من فرض سقف للأسعار

روسيا واثقة من استمرار الطلب على نفطها بالرغم من فرض سقف للأسعار

قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن روسيا ليس لديها شك في أن نفطها سيظل مطلوبا في الأسواق العالمية حتى بعد إدخال الحد الأقصى للأسعار. 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T04:42+0000

2022-12-03T04:42+0000

2022-12-03T05:10+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102574/52/1025745248_0:49:2150:1258_1920x0_80_0_0_bbd5f7007a804d02c5163f4b28102f25.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية في واشنطن، يوم الجمعة: "ستكون نتيجة هذه الخطوات زيادة واسعة النطاق في عدم اليقين وارتفاع تكاليف مستهلكي المواد الخام، علاوة على ذلك، لا توجد دولة محصنة الآن ضد فرض "سقف" على منتجاتها التصديرية لأسباب سياسية".وأضاف البيان أنه بغض النظر عن "المغازلة" الحالية بأداة خطيرة وغير مشروعة، نحن واثقون من أن نفطنا سيظل مطلوبا.وأكدت السفارة أنه من خلال تنفيذ مثل هذه الخطوات، تحاول الدول الغربية إعادة تشكيل المبادئ الأساسية لعمل الأسواق الحرة، وفي الوقت نفسه تحاول "إسكات حقيقة أن الاختلالات الحالية في الطاقة هي نتيجة لأعمالها المتهورة".وأصدرت دول مجموعة السبع وأستراليا بيانا، يوم الجمعة، قائلة إنها توصلت إلى اتفاق بشأن الحد الأقصى لأسعار النفط الخام الروسي الذي سيتم تحديده عند 60 دولارا للبرميل.وسيدخل الحد الأقصى للسعر حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الثاني، أو بعد ذلك بوقت قصير جدا، وفقا للبيان المشترك.وفي الوقت نفسه، سيدخل الحد الأقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية التي طوره التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 5 فبراير/شباط 2023.

https://sputnikarabic.ae/20221202/مجموعة-السبع-الكبار-تتابع-فعالية-سقف-سعر-النفط-الروسي-وتحتفظ-بإمكانية-تعديله--1070787919.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية