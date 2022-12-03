https://sputnikarabic.ae/20221203/روسيا-واثقة-من-استمرار-الطلب-على-نفطها-وزيلينسكي-ليس-مستعدا-للتفاوض-وتطورات-الأوضاع-في-سوريا-1070801444.html

روسيا واثقة من استمرار الطلب على نفطها... وزيلينسكي ليس مستعدا للتفاوض... وتطورات الأوضاع في سوريا

روسيا واثقة من استمرار الطلب على نفطها... وزيلينسكي ليس مستعدا للتفاوض... وتطورات الأوضاع في سوريا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى إعادة النظر في مقاربات برلين سياق الأحداث الأوكرانية. 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T13:49+0000

2022-12-03T13:49+0000

2022-12-03T13:49+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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بوتين يدعو ألمانيا لإعادة النظر في مقارباتها مع أزمة أوكرانيا.. زيلينسكي ليس مستعدا للتفاوض.. وروسيا واثقة من استمرار الطلب على نفطها حلقة برنامج عالم سبوتنيك ليوم 3 ديسمبر 2022

الرئيس بوتين يدعو ألمانيا لإعادة النظر في مقارباتها مع أزمة أوكرانيا... وشولتس يطالب بإيجاد حل سياسي.خلال محادثة هاتفية جرت بمبادرة من الجانب الألماني، تم لفت الانتباه إلى الخط المدمر للدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا التي تزود نظام كييف بالأسلحة وتدرب الجيش الأوكراني، بحسب ما ذكرته الخدمة الصحفية للكرملين في بيان.من جهته، طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، بإيجاد حل دبلوماسي للوضع في أوكرانيا في أقرب وقت.وأوضح أن "الموقف في ألمانيا بصورة عامة يرفض الدعم الكبير لأوكرانيا، الذي عاد بالسلب على المواطن، والنقطة الأهم هو أزمة الطاقة خاصة مع دخول الشتاء، وهو ما يجعل ألمانيا في حاجة إلى شراكة جديدة مع روسيا".واشنطن تقول إن زيلينسكي ليس مستعدا للتفاوض... وروسيا تؤكد أنها لم تطلب تسوية سياسيةقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا ترى استعدادا أوكرانيا للتفاوض على تسوية للأزمة في البلاد.وذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غير مستعد للتفاوض، رغم إشارته لتصريحات أوكرانية سابقة تؤمن بالحل الدبلوماسي.في المقابل، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لم تطالب بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدًا أن موسكو مستعدة للاستماع إلى الجانب الآخر، على أساس المصلحة العامة.وأشار أن الإعلان عن الرغبة في التفاوض يعتبر نوعا من الاعتراف بالهزيمة، مشيرا إلى أن "زيلنسكي لا يسير إلا وفق أجندة غربية تحاول من خلالها تسيير عملية التفاوض أو الحرب".الجيش الأمريكي يعلق دورياته شمالي سوريا وتأكيد تركي على تنفيذ عملية بريةأوقفت القوات الأمريكية الدوريات العسكرية المشتركة مع الجنب الكردي في شمالي سوريا، والمخصصة لمواجهة عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بسبب التهديدات التركية بشن عملية عسكرية برية.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، وقف جميع العمليات المشتركة مع "قوات سوريا الديمقراطية"، ضد تنظيم "داعش" في سوريا.يأتي هذا في وقت، ناقش فيه مجلس الأمن القومي التركي، في اجتماعه مع الرئيس رجب طيب إردوغان، التطورات في شمال سوريا والعملية العسكرية البرية ضد الأكراد، مؤكدا جاهزية الجيش التركي والفصائل الموالية له شن هجوم في المنطقة.وأضاف أن تركيا - وبالتنسيق مع الولايات المتحدة - تعتدي بشكل مباشر ومستمر على الأراضي السورية، وتتذرع أنقرة بحجج لا أساس لها، لكن الجيش السوري عزز مواقعه لصد الغارات التركية، وتم تعليق العمل الأمريكي في شمالي سوريا بسبب ازدياد وتيرة المقاومة الشعبية هناك، والمقاومة السورية مصممة أكثر من أي وقت مضى على مقارعة الوجود الأمريكي وإنهائه تماما من على الأراضي السورية.مجلس السيادة في السودان يعلن توقيع الاتفاق الإطاري مع القوى السياسية في البلاد يوم الإثنينأعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، توقيع الاتفاق السياسي الإطاري، والذي يشكل أساسا لحل الأزمة السياسية في البلاد، يوم الاثنين المقبل.وبحسب بيان للمجلس، عقد المكون العسكري اجتماعا مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي، بحضور الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، ونائبه محمد حمدان دقلو.ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية، وأكد على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري.وذكر أنه لا توجد ضمانات على صمود هذا الاتفاق، فحتى الضمانات الممكنة ليست سوى ضمانات ورقية، وكذلك الدول الخارجية التي تمتلك بعض الضغوط، لكنها في الواقع ضغوط لم تؤثر إيجابا، بدليل أن القوى السياسية الأساسية لم ولن توقع على ذلك الاتفاق الإطاري.روسيا واثقة من استمرار الطلب على نفطها.. وتحذيرات غربية من ارتفاع الأسعار بعد قرار تحديد سعر النفط الروسيأعلنت مجموعة الدول السبع إلى جانب أستراليا، توصلها إلى تحديد سقف لسعر النفط الروسي على مستوى 60 دولار للبرميل.في المقابل، شددت روسيا على أن النفط الروسي سيظل مطلوبا في الأسواق العالمية حتى بعد إدخال الحد الأقصى للأسعار.وقالت السفارة الروسية في واشنطن، إن نتيجة هذه الخطوات ستكون لها مخاطر عدة، من ضمنها ارتفاع تكاليف مستهلكي المواد الخام، مشيرة أنه لا توجد دولة محصنة ضد فرض سقف على منتجاتها التصديرية لأسباب سياسية.وبين أن "السوق سيرفض هذا القرار وروسيا بالطبع سترفض؛ حتى لا ينتهي الحال بخفض للإنتاج ولكن بارتفاع للأسعار".وأضاف أن الخاسر الأكبر سيكون الاتحاد الأوروبي والدول الغربية، أما روسيا فستكون الرابحة من ارتفاع الأسعار.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك".

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