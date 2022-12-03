https://sputnikarabic.ae/20221203/روسيا-والجزائر-تبحثان-زيادة-عدد-الرحلات-الجوية-المباشرة-بينهما-1070791107.html

روسيا والجزائر تبحثان زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بينهما

روسيا والجزائر تبحثان زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بينهما

قال والي ولاية الجزائر العاصمة عبد النور رابحي، اليوم السبت، إن بلاده تجري محادثات مع روسيا لزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بينهما. 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T07:33+0000

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وأضاف رابحي لـ"سبوتنيك": "أجرينا محادثات مع رئيس إحدى شركات الطيران الروسية بشأن زيادة الرحلات الجوية بين الجزائر وموسكو وكذلك مع بطرسبورغ".وأوضح أنه "في الوقت الراهن هناك رحلتان أسبوعيا من الجزائر العاصمة إلى موسكو".وتابع: "نريد زيادة هذا العدد، وكذلك إطلاق رحلات مباشرة من الجزائر العاصمة إلى مدينة سانت بطرسبورغ".كما لفت إلى أن الجزائر هي أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، وتقع أراضيها في مناطق مناخية مختلفة في آن واحد، وهو ما يثير اهتمام السائحين.

https://sputnikarabic.ae/20221102/سفير-الجزائري-لدى-روسيا-علاقاتنا-مع-موسكو-تاريخية-و-قائمة-على-الصداقة-والثقة-والاحترام--المتبادل--1069750329.html

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