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https://sputnikarabic.ae/20221203/روسيا-والجزائر-تبحثان-زيادة-عدد-الرحلات-الجوية-المباشرة-بينهما-1070791107.html
روسيا والجزائر تبحثان زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بينهما
روسيا والجزائر تبحثان زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بينهما
قال والي ولاية الجزائر العاصمة عبد النور رابحي، اليوم السبت، إن بلاده تجري محادثات مع روسيا لزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بينهما. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T07:33+0000
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وأضاف رابحي لـ"سبوتنيك": "أجرينا محادثات مع رئيس إحدى شركات الطيران الروسية بشأن زيادة الرحلات الجوية بين الجزائر وموسكو وكذلك مع بطرسبورغ".وأوضح أنه "في الوقت الراهن هناك رحلتان أسبوعيا من الجزائر العاصمة إلى موسكو".وتابع: "نريد زيادة هذا العدد، وكذلك إطلاق رحلات مباشرة من الجزائر العاصمة إلى مدينة سانت بطرسبورغ".كما لفت إلى أن الجزائر هي أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، وتقع أراضيها في مناطق مناخية مختلفة في آن واحد، وهو ما يثير اهتمام السائحين.
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الجزائر, روسيا, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
الجزائر, روسيا, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا والجزائر تبحثان زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بينهما

07:33 GMT 03.12.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمطار شيريمتيفو، الطيران الروسي "آيروفلوت"، موسكو، روسيا مارس 2021
مطار شيريمتيفو، الطيران الروسي آيروفلوت، موسكو، روسيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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قال والي ولاية الجزائر العاصمة عبد النور رابحي، اليوم السبت، إن بلاده تجري محادثات مع روسيا لزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بينهما.
وأضاف رابحي لـ"سبوتنيك": "أجرينا محادثات مع رئيس إحدى شركات الطيران الروسية بشأن زيادة الرحلات الجوية بين الجزائر وموسكو وكذلك مع بطرسبورغ".
وأوضح أنه "في الوقت الراهن هناك رحلتان أسبوعيا من الجزائر العاصمة إلى موسكو".
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وتابع: "نريد زيادة هذا العدد، وكذلك إطلاق رحلات مباشرة من الجزائر العاصمة إلى مدينة سانت بطرسبورغ".
وأشار إلى أنه في هذه الحالة، سيتمكن المواطنون الروس ليس فقط من زيارة الجزائر، بل واستخدام مطار العاصمة الجزائرية "ترانزيت" عند سفرهم إلى أوروبا.
كما لفت إلى أن الجزائر هي أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، وتقع أراضيها في مناطق مناخية مختلفة في آن واحد، وهو ما يثير اهتمام السائحين.
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