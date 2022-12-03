https://sputnikarabic.ae/20221203/زيلينسكي-يعتبر-قرار-وضع-سقف-لسعر-النفط-الروسي-غير-جدي-1070812237.html
زيلينسكي يعتبر قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي "غير جدي"
زيلينسكي يعتبر قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي "غير جدي"
وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي بأنه "غير جدي". 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T19:50+0000
2022-12-03T19:50+0000
2022-12-03T19:50+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال زيلينسكي عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في قناة "تلغرام": "لا يجب وصف قرار وضع سقف للأسعار (النفط) الروسية بالجدي... هذا موقف ضعيف".واعتبر زيلينسكي أن العالم عليه أن "ينزع الطاقة من روسيا".أعلنت مجموعة الدول السبع الكبار أن المجموعة، إلى جانب أستراليا، توصلت إلى الإجماع حول تحديد سقف سعر النفط الروسي على مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل.وجاء في بيان المجموعة: "دول السبع الكبار وأستراليا، بصفتهما أعضاء تحالف تحديد الأسعار، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2022، توصلا إلى الإجماع حول السعر الأقصى للنفط الروسي على مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل".ويشار في البيان إلى أن سياسة تحديد سقف سعر النفط الروسي ستدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر: "أو في وقت قريب بعد هذا التاريخ".
https://sputnikarabic.ae/20221203/الكرملين-يعلن-رفض-روسيا-لفرض-سقف-لسعر-النفط-1070801803.html
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روسيا
زيلينسكي يعتبر قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي "غير جدي"
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وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي بأنه "غير جدي".
موسكو- سبوتنيك. وقال زيلينسكي عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في قناة "تلغرام": "لا يجب وصف قرار وضع سقف للأسعار (النفط) الروسية بالجدي... هذا موقف ضعيف".
واعتبر زيلينسكي أن العالم عليه أن "ينزع الطاقة من روسيا".
أعلنت مجموعة الدول السبع الكبار أن المجموعة، إلى جانب أستراليا، توصلت إلى الإجماع حول تحديد سقف سعر النفط الروسي على مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل.
وجاء في بيان المجموعة
: "دول السبع الكبار وأستراليا، بصفتهما أعضاء تحالف تحديد الأسعار، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2022، توصلا إلى الإجماع حول السعر الأقصى للنفط الروسي على مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل".
ويشار في البيان إلى أن سياسة تحديد سقف سعر النفط الروسي ستدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر: "أو في وقت قريب بعد هذا التاريخ".