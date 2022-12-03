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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221203/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-وانفجارات-تهز-زابوروجيه-1070815463.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا وانفجارات تهز زابوروجيه
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا وانفجارات تهز زابوروجيه
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بأوكرانيا. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T22:58+0000
2022-12-03T22:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وفقا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في مناطق بولتافا، دنيبروبتروفسك، سومي، وخاركوف بعد منتصف ليل السبت بقليل.في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية بأنه بسبب الضربات الروسية تم إلغاء تنشيط جميع محطات الطاقة النووية ومعظم محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية مؤقتا، وترك غالبية مستهلكي الطاقة الكهربائية من دون كهرباء.في اليوم التالي، أفادت الوزارة أنه تمت استعادة إمدادات الطاقة ومنشآت البنية التحتية الحيوية.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، تم توجيه ضربة كبيرة لنظام القيادة والسيطرة العسكرية لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة، وقصف جميع المرافق المخصصة.وتم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي المسؤولة عن قصفه.
https://sputnikarabic.ae/20221130/صفارات-الإنذار-تدوي-في-منطقتين-بأوكرانيا-1070678254.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا وانفجارات تهز زابوروجيه

22:58 GMT 03.12.2022
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بأوكرانيا.
وفقا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في مناطق بولتافا، دنيبروبتروفسك، سومي، وخاركوف بعد منتصف ليل السبت بقليل.
في السياق، أشارت تقارير إعلامية أوكرانية، أن عدة انفجارات وقعت في الجزء الخاضع من زابوروجيه لسيطرة القوات الأوكرانية، في وقت متأخر من ليلة السبت.
في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية بأنه بسبب الضربات الروسية تم إلغاء تنشيط جميع محطات الطاقة النووية ومعظم محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية مؤقتا، وترك غالبية مستهلكي الطاقة الكهربائية من دون كهرباء.
في اليوم التالي، أفادت الوزارة أنه تمت استعادة إمدادات الطاقة ومنشآت البنية التحتية الحيوية.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، تم توجيه ضربة كبيرة لنظام القيادة والسيطرة العسكرية لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة، وقصف جميع المرافق المخصصة.
آثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في منطقتين بأوكرانيا
30 نوفمبر, 02:35 GMT
وتم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي المسؤولة عن قصفه.
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:59 GMT
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