https://sputnikarabic.ae/20221203/طالبان-باكستان-أكدت-لنا-أن-حادث-السفارة-لن-يؤثر-على-علاقات-البلدين-1070796093.html
طالبان: باكستان أكدت لنا أن حادث السفارة لن يؤثر على علاقات البلدين
طالبان: باكستان أكدت لنا أن حادث السفارة لن يؤثر على علاقات البلدين
أكدت الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة "طالبان"، اليوم السبت، أن الجانب الباكستاني طمأنها بأن الهجوم الذي استهدف السفارة الباكستانية أمس الجمعة، لن يؤثر على... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T11:41+0000
2022-12-03T11:41+0000
2022-12-03T11:41+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الناطق باسم الخارجية الأفغانية، عبد القهار بلخي، إن "مولوي أمير خان متقي، وزير الخارجية، أجرى محادثة هاتفية مع وزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو".وأضاف البيان أن "متقي أدان خلال الاتصال إطلاق النار على السفارة الباكستانية في كابول، وأكد أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لأمن السفارة، وسيتم بذل الجهود الكاملة للتعرف على مرتكبي هذا الحادث ومحاكمتهم".وكان مجمع السفارة الباكستانية في كابول، قد تعرض أمس الجمعة، لهجوم استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني. ولم يصب السفير بأذى لكن أحد حراس الأمن أصيب بجروح خطيرة نتيجة الهجوم، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية.وطالب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الجمعة، حركة "طالبان" بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد منفذي محاولة اغتيال سفير باكستان في كابول.وكتب شهباز شريف، على تويتر، "أطالب بإجراء تحقيق فوري واتخاذ إجراء ضد مرتكبي هذا العمل الشنيع".ولطالما أكدت الحكومة الحالية في أفغانستان، المشكلة من حركة "طالبان"، على أنها لن تسمح بتهديد أمن أي دولة انطلاقاً من أراضيها.وسيطرت حركة "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/ أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221203/مجلس-الأمن-يدين-الهجوم-الإرهابي-على-السفارة-الباكستانية-لدى-أفغانستان-1070791541.html
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم, أخبار العالم الآن
طالبان: باكستان أكدت لنا أن حادث السفارة لن يؤثر على علاقات البلدين
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أكدت الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة "طالبان"، اليوم السبت، أن الجانب الباكستاني طمأنها بأن الهجوم الذي استهدف السفارة الباكستانية أمس الجمعة، لن يؤثر على علاقات البلدين.
القاهرة - سبوتنيك
. وجاء في بيان صادر عن الناطق باسم الخارجية الأفغانية، عبد القهار بلخي، إن "مولوي أمير خان متقي، وزير الخارجية، أجرى محادثة هاتفية مع وزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو".
وأضاف البيان أن "متقي أدان خلال الاتصال إطلاق النار على السفارة الباكستانية في كابول، وأكد أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لأمن السفارة، وسيتم بذل الجهود الكاملة للتعرف على مرتكبي هذا الحادث ومحاكمتهم".
ونقل البيان عن الوزير الباكستاني أن "مثل هذه الحوادث لا يمكن أن تدمر العلاقات بين البلدين، ولن يُسمَح لأحد بالنجاح في مثل هذه الأعمال الشائنة".
وكان مجمع السفارة الباكستانية في كابول
، قد تعرض أمس الجمعة، لهجوم استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني. ولم يصب السفير بأذى لكن أحد حراس الأمن أصيب بجروح خطيرة نتيجة الهجوم، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية.
وطالب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الجمعة، حركة "طالبان" بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد منفذي محاولة اغتيال سفير باكستان في كابول.
وكتب شهباز شريف، على تويتر، "أطالب بإجراء تحقيق فوري واتخاذ إجراء ضد مرتكبي هذا العمل الشنيع".
ولطالما أكدت الحكومة الحالية في أفغانستان، المشكلة من حركة "طالبان"، على أنها لن تسمح بتهديد أمن أي دولة انطلاقاً من أراضيها.
وسيطرت حركة "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] على السلطة في أفغانستان
، في 15 آب/ أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.