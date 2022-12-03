https://sputnikarabic.ae/20221203/غواصات-ثقيلة-تنضم-للقوات-البحرية-الإيرانية-قريبا-1070793213.html
غواصات ثقيلة تنضم للقوات البحرية الإيرانية قريبا
غواصات ثقيلة تنضم للقوات البحرية الإيرانية قريبا
أعلن الجيش الإيراني أن غواصات ثقيلة جدا ستنضم قريبا إلى قواته البحرية، لافتًا إلى التطور والتقدم الكبير في معداته في البحر والمياه المفتوحة. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T09:45+0000
2022-12-03T09:45+0000
2022-12-03T09:45+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال كلمة لنائب الشؤون التنسيقية لقائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال بابك بلوج، أمس الجمعة.وقال الأدميرال بلوج إن الجيش الإيراني يمر بعملية قوية في مجال الدفاع عن الحدود المائية والتأثير في التطورات الإقليمية والدولية.وأضاف أنه بعد الحرب مع العراق، عملت البحرية الإيرانية على توفير المعدات الحديثة وتصميم وبناء سفن جديدة.كما أشار إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن إنجازات جديدة للبحرية الإيرانية في المياه المفتوحة.
https://sputnikarabic.ae/20221122/القوات-البحرية-الإيرانية-سنوقف-أي-قوارب-أمريكية-مسيرة-لأنها-تمثل-خطرا-على-الملاحة-وناقلات-النفط-1070424672.html
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إيران, أخبار إيران, رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن
غواصات ثقيلة تنضم للقوات البحرية الإيرانية قريبا
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أعلن الجيش الإيراني أن غواصات ثقيلة جدا ستنضم قريبا إلى قواته البحرية، لافتًا إلى التطور والتقدم الكبير في معداته في البحر والمياه المفتوحة.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال كلمة لنائب الشؤون التنسيقية لقائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال بابك بلوج، أمس الجمعة.
وقال
الأدميرال بلوج إن الجيش الإيراني يمر بعملية قوية في مجال الدفاع عن الحدود المائية والتأثير في التطورات الإقليمية والدولية.
وأضاف أنه بعد الحرب مع العراق، عملت البحرية الإيرانية
على توفير المعدات الحديثة وتصميم وبناء سفن جديدة.
وأكد القائد الإيراني أن من أهم مهام القوات البحرية هو تأمين ثروات البلاد من النفط باعتباره أهم مصدر للطاقة واستمرار وجود ناقلات النفط
في المياه المفتوحة، بالإضافة إلى حماية المضائق البحرية وضمان أمن الحدود البحرية.
كما أشار إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن إنجازات جديدة للبحرية الإيرانية في المياه المفتوحة.