https://sputnikarabic.ae/20221203/قناة-عبرية-اتفاق-نتنياهو-سموتريتش-يزيد-هدم-المنازل-في-الضفة-الغربية-1070803689.html
قناة عبرية: اتفاق "نتنياهو سموتريتش" يزيد هدم المنازل في الضفة الغربية
قناة عبرية: اتفاق "نتنياهو سموتريتش" يزيد هدم المنازل في الضفة الغربية
ذكرت قناة عبرية، اليوم السبت، أن اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، مع زعيم اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش، سيزيد هدم المنازل في الضفة... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T14:48+0000
2022-12-03T14:48+0000
2022-12-03T14:48+0000
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
أخبار الضفة
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1c/1069581415_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_2b9c3b92e83172eb0b10e0e06e692d57.jpg
وذكرت القناة العبرية السابعة أن هذا الاتفاق سيمنح سموتريتش صلاحيات وسلطات كبيرة على المستوطنات الإسرائيلية والبناء الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية، وذلك ضمن الاتفاق الذي تم توقيعه، يوم الأربعاء الماضي، بينهما.ويفترض أن يتم تسليم زعيم "حزب الصهيونية الدينية"، سموتريتش، السلطة على وحدتي الاستيطان والأراضي المفتوحة التابعة للإدارة المدنية في البلاد، ومن المحتمل أن يتولى رئيس الحزب نفسه "سموتريتش" هذه المسؤولية وليس عضوا آخر في حزبه "الصهيونية الدينية"، فضلا عن تولي عضو آخر في الحزب وزارة المالية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن سموتريتش قد طالب في البداية للحصول على منصب وزير الدفاع، ولكن نتيجة لضغوط أمريكية بشأن عدم تكليف زعيم التيار اليميني المتطرف بإدارة وزارة حساسة مثل وزارة الدفاع، فإن نتنياهو رفض هذا الطلب.وفور التوقيع على الاتفاق بين نتنياهو وسموتريتش، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف أن هذا الاتفاق يشكل "خطوة مهمة أخرى تقربنا من إقامة حكومة يمينية وطنية تعتني بجميع مواطني إسرائيل".ومن جانبه، وصف سموتريتش الاتفاق بأنه "خطوة تاريخية" بشأن تشكيل حكومة "يهودية وصهيونية وقومية"، يعزا الهدف من تكوينها إلى إصلاح القضاء وتطوير المستوطنات وما أسماه بـ"تعزيز الهوية اليهودية بروح الصهيونية الدينية".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1c/1069581415_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_cbaf9d441f2dfd993ae70c8ab88e6774.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار الضفة, أخبار العالم العربي
إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار الضفة, أخبار العالم العربي
قناة عبرية: اتفاق "نتنياهو سموتريتش" يزيد هدم المنازل في الضفة الغربية
تابعنا عبر
ذكرت قناة عبرية، اليوم السبت، أن اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، مع زعيم اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش، سيزيد هدم المنازل في الضفة الغربية.
وذكرت ا
لقناة العبرية السابعة أن هذا الاتفاق سيمنح سموتريتش صلاحيات وسلطات كبيرة على المستوطنات الإسرائيلية والبناء الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية،
وذلك ضمن الاتفاق الذي تم توقيعه، يوم الأربعاء الماضي، بينهما.
ويفترض أن يتم تسليم زعيم "حزب الصهيونية الدينية"، سموتريتش، السلطة على وحدتي الاستيطان والأراضي المفتوحة التابعة للإدارة المدنية في البلاد، ومن المحتمل أن يتولى رئيس الحزب نفسه "سموتريتش" هذه المسؤولية وليس عضوا آخر في حزبه "الصهيونية الدينية"، فضلا عن تولي عضو آخر في الحزب وزارة المالية.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن سموتريتش قد طالب في البداية للحصول على منصب وزير الدفاع، ولكن نتيجة لضغوط أمريكية بشأن عدم تكليف زعيم التيار اليميني المتطرف بإدارة وزارة حساسة مثل وزارة الدفاع، فإن نتنياهو
رفض هذا الطلب.
وفور التوقيع على الاتفاق بين نتنياهو وسموتريتش، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف أن هذا الاتفاق يشكل "خطوة مهمة أخرى تقربنا من إقامة حكومة يمينية وطنية تعتني بجميع مواطني إسرائيل".
ومن جانبه، وصف سموتريتش الاتفاق بأنه "خطوة تاريخية" بشأن تشكيل حكومة "يهودية وصهيونية وقومية"، يعزا الهدف من تكوينها إلى إصلاح القضاء وتطوير المستوطنات وما أسماه بـ"تعزيز الهوية اليهودية بروح الصهيونية الدينية".