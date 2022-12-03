كندا تتطلع لتأمين الإفراج عن 19 امرأة وطفلا من رعاياها محتجزين في سوريا
© AFP 2022 / DON EMMERTعلم كندا
© AFP 2022 / DON EMMERT
قالت الحكومة الفيدرالية إنها تبحث في المساعدة في تأمين إطلاق سراح 19 امرأة وطفلا كنديين محتجزين شمال شرقي سوريا في المناطق لدى تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول).
القاهرة - سبوتنيك. تأتي هذه الخطوة قبل أن يستعد ممثلو المحتجزين في المحكمة الفيدرالية للدفع بأن رفض الحكومة الليبرالية الطويل الأمد لإعادتهم إلى وطنهم بالإضافة إلى العديد من الرجال الكنديين يرقى إلى انتهاك لميثاق الحقوق والحريات.
ووفقا وسائل لإعلام كندية محلية، فإن وثيقة تم رفعها حديثًا للمحكمة، تقول الحكومة إنها قد قررت أن جميع الكنديين التسعة عشر قد استوفوا المعيار المحدد ضمن سياستها العامة للحصول على مساعدة استثنائية.
وعاد عدد قليل من النساء والأطفال إلى كندا من المنطقة في السنوات الأخيرة، لكن كندا، في الغالب، لم تتبع مسار البلدان الأخرى التي أعادت مواطنيها بنجاح.
والمواطنون الكنديون هم من بين العديد من الأجانب في المخيمات السورية التي تديرها القوات الكردية التي استعادت المنطقة التي مزقتها الحرب من تنظيم الدولة الإسلامية المتطرفة في العراق والشام.
ووفقا وسائل لإعلام كندية محلية، فإن وثيقة تم رفعها حديثًا للمحكمة، تقول الحكومة إنها قد قررت أن جميع الكنديين التسعة عشر قد استوفوا المعيار المحدد ضمن سياستها العامة للحصول على مساعدة استثنائية.
وعاد عدد قليل من النساء والأطفال إلى كندا من المنطقة في السنوات الأخيرة، لكن كندا، في الغالب، لم تتبع مسار البلدان الأخرى التي أعادت مواطنيها بنجاح.
والمواطنون الكنديون هم من بين العديد من الأجانب في المخيمات السورية التي تديرها القوات الكردية التي استعادت المنطقة التي مزقتها الحرب من تنظيم الدولة الإسلامية المتطرفة في العراق والشام.