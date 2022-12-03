عربي
https://sputnikarabic.ae/20221203/ماكرون-أجريت-مناقشة-صادقة-واضحة-مع-إيلون-ماسك-1070788678.html
ماكرون: أجريت "مناقشة صادقة واضحة" مع إيلون ماسك
ماكرون: أجريت "مناقشة صادقة واضحة" مع إيلون ماسك
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه التقى برئيس تويتر، إيلون ماسك، يوم الجمعة، لمناقشة إنتاج السيارات الكهربائية، من بين قضايا أخرى. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T02:44+0000
2022-12-03T02:44+0000
تويتر
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049086010_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_20fa997fdecb3f3eabe713855e67b5a0.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال ماكرون على تويتر: "تماشيا مع طموحنا في إزالة الكربون وإعادة تصنيع فرنسا وأوروبا، تبادلنا مع إيلون ماسك المشاريع الصناعية الخضراء المستقبلية، مثل تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات".وقال الرئيس الفرنسي إنه أجرى "مناقشة واضحة ونزيهة" مع ماسك وأضاف أن فرنسا ستعمل مع تويتر لتحسين حماية الطفل عبر الإنترنت.وقال ماكرون أيضا: "أكد لي إيلون ماسك هذا اليوم، دعونا نحمي أطفالنا بشكل أفضل عبر الإنترنت!"، مضيفا أن تويتر بحاجة إلى بذل جهود للامتثال للوائح الأوروبية فيما يتعلق "بسياسات المستخدم الشفافة، وتعزيز كبير للإشراف على المحتوى وحماية حرية التعبير".وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في وقت سابق من يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيواصل استخدام تويتر على الرغم من التقارير التي تفيد بأن سلطات الكتلة غير راضية عن قواعد الإشراف على المحتوى للشبكة الاجتماعية التي قدمها المالك الجديد إيلون ماسك.
https://sputnikarabic.ae/20221202/ماسك-يتعهد-بكشف-حقيقة-حجب-تويتر-معلومات-عن-فساد-نجل-بايدن-الليلة-1070787262.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049086010_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_d8ae0beadba6ed023b3f46456f9fb389.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تويتر, أخبار فرنسا
تويتر, أخبار فرنسا

ماكرون: أجريت "مناقشة صادقة واضحة" مع إيلون ماسك

02:44 GMT 03.12.2022
© AP Photo / John Thysالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / John Thys
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه التقى برئيس تويتر، إيلون ماسك، يوم الجمعة، لمناقشة إنتاج السيارات الكهربائية، من بين قضايا أخرى.
موسكو - سبوتنيك. وقال ماكرون على تويتر: "تماشيا مع طموحنا في إزالة الكربون وإعادة تصنيع فرنسا وأوروبا، تبادلنا مع إيلون ماسك المشاريع الصناعية الخضراء المستقبلية، مثل تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات".
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
ماسك يتعهد بكشف حقيقة حجب "تويتر" معلومات عن "فساد" نجل بايدن الليلة
أمس, 21:36 GMT
وقال الرئيس الفرنسي إنه أجرى "مناقشة واضحة ونزيهة" مع ماسك وأضاف أن فرنسا ستعمل مع تويتر لتحسين حماية الطفل عبر الإنترنت.
وقال ماكرون أيضا: "أكد لي إيلون ماسك هذا اليوم، دعونا نحمي أطفالنا بشكل أفضل عبر الإنترنت!"، مضيفا أن تويتر بحاجة إلى بذل جهود للامتثال للوائح الأوروبية فيما يتعلق "بسياسات المستخدم الشفافة، وتعزيز كبير للإشراف على المحتوى وحماية حرية التعبير".
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في وقت سابق من يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيواصل استخدام تويتر على الرغم من التقارير التي تفيد بأن سلطات الكتلة غير راضية عن قواعد الإشراف على المحتوى للشبكة الاجتماعية التي قدمها المالك الجديد إيلون ماسك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала