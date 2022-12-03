https://sputnikarabic.ae/20221203/ماكرون-أجريت-مناقشة-صادقة-واضحة-مع-إيلون-ماسك-1070788678.html
ماكرون: أجريت "مناقشة صادقة واضحة" مع إيلون ماسك
ماكرون: أجريت "مناقشة صادقة واضحة" مع إيلون ماسك
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه التقى برئيس تويتر، إيلون ماسك، يوم الجمعة، لمناقشة إنتاج السيارات الكهربائية، من بين قضايا أخرى. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T02:44+0000
2022-12-03T02:44+0000
2022-12-03T02:44+0000
تويتر
أخبار فرنسا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ماكرون على تويتر: "تماشيا مع طموحنا في إزالة الكربون وإعادة تصنيع فرنسا وأوروبا، تبادلنا مع إيلون ماسك المشاريع الصناعية الخضراء المستقبلية، مثل تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات".وقال الرئيس الفرنسي إنه أجرى "مناقشة واضحة ونزيهة" مع ماسك وأضاف أن فرنسا ستعمل مع تويتر لتحسين حماية الطفل عبر الإنترنت.وقال ماكرون أيضا: "أكد لي إيلون ماسك هذا اليوم، دعونا نحمي أطفالنا بشكل أفضل عبر الإنترنت!"، مضيفا أن تويتر بحاجة إلى بذل جهود للامتثال للوائح الأوروبية فيما يتعلق "بسياسات المستخدم الشفافة، وتعزيز كبير للإشراف على المحتوى وحماية حرية التعبير".وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في وقت سابق من يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيواصل استخدام تويتر على الرغم من التقارير التي تفيد بأن سلطات الكتلة غير راضية عن قواعد الإشراف على المحتوى للشبكة الاجتماعية التي قدمها المالك الجديد إيلون ماسك.
https://sputnikarabic.ae/20221202/ماسك-يتعهد-بكشف-حقيقة-حجب-تويتر-معلومات-عن-فساد-نجل-بايدن-الليلة-1070787262.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
تويتر, أخبار فرنسا
ماكرون: أجريت "مناقشة صادقة واضحة" مع إيلون ماسك
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه التقى برئيس تويتر، إيلون ماسك، يوم الجمعة، لمناقشة إنتاج السيارات الكهربائية، من بين قضايا أخرى.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ماكرون على تويتر: "تماشيا مع طموحنا في إزالة الكربون وإعادة تصنيع فرنسا وأوروبا، تبادلنا مع إيلون ماسك المشاريع الصناعية الخضراء المستقبلية، مثل تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات".
وقال الرئيس الفرنسي إنه أجرى "مناقشة واضحة ونزيهة" مع ماسك وأضاف أن فرنسا ستعمل مع تويتر لتحسين حماية الطفل عبر الإنترنت.
وقال ماكرون أيضا: "أكد لي إيلون ماسك هذا اليوم، دعونا نحمي أطفالنا بشكل أفضل عبر الإنترنت!"، مضيفا أن تويتر بحاجة إلى بذل جهود للامتثال للوائح الأوروبية فيما يتعلق "بسياسات المستخدم الشفافة، وتعزيز كبير للإشراف على المحتوى وحماية حرية التعبير".
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في وقت سابق من يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيواصل استخدام تويتر
على الرغم من التقارير التي تفيد بأن سلطات الكتلة غير راضية عن قواعد الإشراف على المحتوى للشبكة الاجتماعية التي قدمها المالك الجديد إيلون ماسك.