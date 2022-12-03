https://sputnikarabic.ae/20221203/مجموعة-السبع-الكبار-تحدد-سقف-سعر-النفط-الروسي-على-مستوى-60-دولار-للبرميل-1070789277.html
مجموعة السبع الكبار تحدد سقف سعر النفط الروسي على مستوى 60 دولارا للبرميل
مجموعة السبع الكبار تحدد سقف سعر النفط الروسي على مستوى 60 دولارا للبرميل
أعلنت مجموعة الدول السبع الكبار أن المجموعة، إلى جانب أستراليا، توصلت إلى الإجماع حول تحديد سقف سعر النفط الروسي على مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T04:26+0000
2022-12-03T04:26+0000
2022-12-03T05:12+0000
أخبار روسيا اليوم
أخبار النفط الروسي
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان المجموعة: "دول السبع الكبار وأستراليا، بصفتهما أعضاء تحالف تحديد الأسعار، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2022، توصلا إلى الإجماع حول السعر الأقصى للنفط الروسي على مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل".ويشار في البيان إلى أن سياسة تحديد سقف سعر النفط الروسي ستدخل حيز التنفيذ في 5 كانون الأول/ ديسمبر، "أو في وقت قريب بعد هذا التاريخ".وأكدت المجموعة أن القرار حول تحديد سقف سعر المنتجات النفطية الروسية سيدخل حيز التنفيذ في 5 شباط/فبراير 2023.ومن جانبه، كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقاته على فكرة قيام الغرب بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية، مرارًا، بأن روسيا لن تورد أي شيء للخارج إذا كان هذا يتعارض مع مصالحها.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بهذا الصدد، إن روسيا ستعمل فقط بشروط السوق ولن تزود البلدان التي ستضع سقفاً سعريا،ً لا عند 60 دولاراً للبرميل ولا بأي سعر آخر.
https://sputnikarabic.ae/20221203/الخزانة-الأمريكية-تحديد-سقف-سعر-النفط-الروسي-يؤمن-تدفق-النفط-الأرخص-سعرا-للأسواق-العالمية-1070788053.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار النفط الروسي
أخبار روسيا اليوم, أخبار النفط الروسي
مجموعة السبع الكبار تحدد سقف سعر النفط الروسي على مستوى 60 دولارا للبرميل
04:26 GMT 03.12.2022 (تم التحديث: 05:12 GMT 03.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت مجموعة الدول السبع الكبار أن المجموعة، إلى جانب أستراليا، توصلت إلى الإجماع حول تحديد سقف سعر النفط الروسي على مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل.
واشنطن – سبوتنيك
. وجاء في بيان المجموعة: "دول السبع الكبار وأستراليا، بصفتهما أعضاء تحالف تحديد الأسعار، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2022، توصلا إلى الإجماع حول السعر الأقصى للنفط الروسي على مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل".
ويشار في البيان إلى أن سياسة تحديد سقف سعر النفط الروسي ستدخل حيز التنفيذ في 5 كانون الأول/ ديسمبر، "أو في وقت قريب بعد هذا التاريخ".
وأكدت المجموعة أن القرار حول تحديد سقف سعر المنتجات النفطية الروسية سيدخل حيز التنفيذ في 5 شباط/فبراير 2023.
ومن جانبه، كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقاته على فكرة قيام الغرب بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية
، مرارًا، بأن روسيا لن تورد أي شيء للخارج إذا كان هذا يتعارض مع مصالحها.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بهذا الصدد، إن روسيا ستعمل فقط بشروط السوق ولن تزود البلدان التي ستضع سقفاً سعريا،ً لا عند 60 دولاراً للبرميل ولا بأي سعر آخر.