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https://sputnikarabic.ae/20221203/محلل-سياسي-ليبي-دول-الخليج-لن-تستطيع-تعويض-نقص-النفط-الروسي-في-الأسواق-بعد-تحديد-سقف-لسعره-1070794820.html
محلل سياسي ليبي: دول الخليج لن تستطيع تعويض نقص النفط الروسي في الأسواق بعد تحديد سقف لسعره
محلل سياسي ليبي: دول الخليج لن تستطيع تعويض نقص النفط الروسي في الأسواق بعد تحديد سقف لسعره
قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، اليوم السبت، إن دول الخليج وخاصة السعودية لن تستطيع تغطية نقص النفط الروسي في الأسواق، وذلك بعدما أعلنت مجموعة... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T10:57+0000
2022-12-03T10:57+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وأكد العبدلي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" حول قرار تحديد سقف لسعر النفط الروسي، "أنا شبه متأكد من أن دول الخليج وخاصة السعودية لن تغطي النقص وتوفر النفط للدول الأوروبية في حال نفذ القرار لأن الدول في أوبك+ متفقة على الأسعار والكميات ولا يمكن لأحد أخذ حصة الآخر".وتابع "لن يستطيع أحد تعويض الكميات النفطية الروسية الكبيرة".وأوضح المحلل السياسي الليبي أن "القرار يشمل النفط المنقول بحرا، أما النفط الذي ينقل بطرق أخرى وعبر الأنابيب لا يشمله القرار".ولفت العبدلي إلى أن "القرار بوضع سقف لسعر النفط الروسي هو ورقة ضغط لخفض حدة المعارك في أوكرانيا التي تعيش في ظلام في هذه اللحظات، وأوروبا لن تتحمل هذا القرار ولن تتحمل أن تعيش شهور الشتاء الأربع من دون غاز ونفط حيث تصل درجات الحرارة إلى 20-°".هذا وأعلنت مجموعة السبع وأستراليا، بوقت مبكر اليوم السبت، في بيان مشترك، اتفاقها على تحديد سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وذلك عقب اتفاق مماثل توصل إليه، أمس الجمعة، الاتحاد الأوروبي.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كرر سابقا في تعليقاته على فكرة قيام الغرب بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية، بأن روسيا لن تورد أي شيء للخارج إذا كان هذا يتعارض مع مصالحها.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بهذا الصدد، إن روسيا ستعمل فقط بشروط السوق ولن تزود البلدان التي ستضع سقفاً سعريا،ً لا عند 60 دولاراً للبرميل ولا بأي سعر آخر.
https://sputnikarabic.ae/20221203/برلماني-روسي-يقول-إن-سقف-أسعار-النفط-الروسي-يؤدي-إلى-ارتفاع-هائل-في-أسعار-الوقود-1070791890.html
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العالم, روسيا, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم, روسيا, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

محلل سياسي ليبي: دول الخليج لن تستطيع تعويض نقص النفط الروسي في الأسواق بعد تحديد سقف لسعره

10:57 GMT 03.12.2022
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© Sputnik . Максим Богодвид
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قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، اليوم السبت، إن دول الخليج وخاصة السعودية لن تستطيع تغطية نقص النفط الروسي في الأسواق، وذلك بعدما أعلنت مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي تحديد سقف لسعر النفط الروسي، فيما تؤكد موسكو أنها لن تبيع النفط بشكل يتعارض مع مصالحها.
بنغازي - سبوتنيك. وأكد العبدلي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" حول قرار تحديد سقف لسعر النفط الروسي، "أنا شبه متأكد من أن دول الخليج وخاصة السعودية لن تغطي النقص وتوفر النفط للدول الأوروبية في حال نفذ القرار لأن الدول في أوبك+ متفقة على الأسعار والكميات ولا يمكن لأحد أخذ حصة الآخر".

وتابع "لن يستطيع أحد تعويض الكميات النفطية الروسية الكبيرة".

وأوضح المحلل السياسي الليبي أن "القرار يشمل النفط المنقول بحرا، أما النفط الذي ينقل بطرق أخرى وعبر الأنابيب لا يشمله القرار".

ولفت العبدلي إلى أن "القرار بوضع سقف لسعر النفط الروسي هو ورقة ضغط لخفض حدة المعارك في أوكرانيا التي تعيش في ظلام في هذه اللحظات، وأوروبا لن تتحمل هذا القرار ولن تتحمل أن تعيش شهور الشتاء الأربع من دون غاز ونفط حيث تصل درجات الحرارة إلى 20-°".
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
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08:57 GMT


هذا وأعلنت مجموعة السبع وأستراليا، بوقت مبكر اليوم السبت، في بيان مشترك، اتفاقها على تحديد سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وذلك عقب اتفاق مماثل توصل إليه، أمس الجمعة، الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كرر سابقا في تعليقاته على فكرة قيام الغرب بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية، بأن روسيا لن تورد أي شيء للخارج إذا كان هذا يتعارض مع مصالحها.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بهذا الصدد، إن روسيا ستعمل فقط بشروط السوق ولن تزود البلدان التي ستضع سقفاً سعريا،ً لا عند 60 دولاراً للبرميل ولا بأي سعر آخر.
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