https://sputnikarabic.ae/20221203/مدرب-المنتخب-البولندي-تونس-فازت-بكأس-العالم-ليوم-واحد-1070804035.html

مدرب المنتخب البولندي: تونس فازت بكأس العالم ليوم واحد

مدرب المنتخب البولندي: تونس فازت بكأس العالم ليوم واحد

رأى المدير الفني للمنتخب البولندي لكرة القدم، تشيسلاف ميشنيفيتش، أن المنتخب التونسي كان بطل العالم ليوم واحد. 03.12.2022, سبوتنيك عربي

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بطولة كأس العالم 2022

أخبار تونس اليوم

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وذكرت قناة العربية، مساء اليوم السبت، أن تشيسلاف ميشنيفيتش قد اعتبر منتخب تونس فائزا بكأس العالم لكرة القدم لمدة يوم واحد بعدما تغلب على نظيره الفرنسي حامل اللقب خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات الذي انتهى أمس الجمعة.ونقلت القناة عن المدير الفني للمنتخب البولندي لكرة القدم خلال المؤتمر الصحفي تهنئته لمنتخب تونس، موضحا أنه كان بطل العالم لمدة يوم بعدما فاز على منتخب فرنسا بهدف دون رد، معتبرا أن الفوز على بطل العالم عادة ما يكون أمرا سعيدا.ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البولندي الذي تأهل إلى الدور الثاني بعدما حَّل ثانيا في المجموعة الثالثة لكأس العالم مع فرنسا التي تصدرت المجموعة الأولى، وذلك يوم الأحد المقبل في دور ثمن النهائي من النسخة الحالية لنهائيات كأس العالم المقامة في قطر.ويشار إلى أن المنتخب التونسي قد تغلب على نظيره الفرنسي في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة، والتي انتهت بتغلب التوانسة بهدف للا شئ، أحرزه وهبي الخرزي، إلا أن تونس لم تتمكن من بلوغ الدور الثاني خاصة بعد فوز أستراليا على الدنمارك.ورغم الخسارة، فقد أشاد مستخدمو مواقع التواصل العرب بالمنتخب التونسي واستبسال لاعبيه أمام المنتخب الفرنسي، حامل اللقب في النسخة الماضية، التي استضافتها روسيا، عام 2018.

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