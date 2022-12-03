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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221203/مدرب-المنتخب-البولندي-تونس-فازت-بكأس-العالم-ليوم-واحد-1070804035.html
مدرب المنتخب البولندي: تونس فازت بكأس العالم ليوم واحد
مدرب المنتخب البولندي: تونس فازت بكأس العالم ليوم واحد
رأى المدير الفني للمنتخب البولندي لكرة القدم، تشيسلاف ميشنيفيتش، أن المنتخب التونسي كان بطل العالم ليوم واحد. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T15:11+0000
2022-12-03T15:12+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار تونس اليوم
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وذكرت قناة العربية، مساء اليوم السبت، أن تشيسلاف ميشنيفيتش قد اعتبر منتخب تونس فائزا بكأس العالم لكرة القدم لمدة يوم واحد بعدما تغلب على نظيره الفرنسي حامل اللقب خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات الذي انتهى أمس الجمعة.ونقلت القناة عن المدير الفني للمنتخب البولندي لكرة القدم خلال المؤتمر الصحفي تهنئته لمنتخب تونس، موضحا أنه كان بطل العالم لمدة يوم بعدما فاز على منتخب فرنسا بهدف دون رد، معتبرا أن الفوز على بطل العالم عادة ما يكون أمرا سعيدا.ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البولندي الذي تأهل إلى الدور الثاني بعدما حَّل ثانيا في المجموعة الثالثة لكأس العالم مع فرنسا التي تصدرت المجموعة الأولى، وذلك يوم الأحد المقبل في دور ثمن النهائي من النسخة الحالية لنهائيات كأس العالم المقامة في قطر.ويشار إلى أن المنتخب التونسي قد تغلب على نظيره الفرنسي في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة، والتي انتهت بتغلب التوانسة بهدف للا شئ، أحرزه وهبي الخرزي، إلا أن تونس لم تتمكن من بلوغ الدور الثاني خاصة بعد فوز أستراليا على الدنمارك.ورغم الخسارة، فقد أشاد مستخدمو مواقع التواصل العرب بالمنتخب التونسي واستبسال لاعبيه أمام المنتخب الفرنسي، حامل اللقب في النسخة الماضية، التي استضافتها روسيا، عام 2018.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
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أخبار تونس اليوم
أخبار تونس اليوم

مدرب المنتخب البولندي: تونس فازت بكأس العالم ليوم واحد

15:11 GMT 03.12.2022 (تم التحديث: 15:12 GMT 03.12.2022)
© Sputnik . Mariam.Gaderaأجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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رأى المدير الفني للمنتخب البولندي لكرة القدم، تشيسلاف ميشنيفيتش، أن المنتخب التونسي كان بطل العالم ليوم واحد.
وذكرت قناة العربية، مساء اليوم السبت، أن تشيسلاف ميشنيفيتش قد اعتبر منتخب تونس فائزا بكأس العالم لكرة القدم لمدة يوم واحد بعدما تغلب على نظيره الفرنسي حامل اللقب خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات الذي انتهى أمس الجمعة.
ونقلت القناة عن المدير الفني للمنتخب البولندي لكرة القدم خلال المؤتمر الصحفي تهنئته لمنتخب تونس، موضحا أنه كان بطل العالم لمدة يوم بعدما فاز على منتخب فرنسا بهدف دون رد، معتبرا أن الفوز على بطل العالم عادة ما يكون أمرا سعيدا.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البولندي الذي تأهل إلى الدور الثاني بعدما حَّل ثانيا في المجموعة الثالثة لكأس العالم مع فرنسا التي تصدرت المجموعة الأولى، وذلك يوم الأحد المقبل في دور ثمن النهائي من النسخة الحالية لنهائيات كأس العالم المقامة في قطر.
ويشار إلى أن المنتخب التونسي قد تغلب على نظيره الفرنسي في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة، والتي انتهت بتغلب التوانسة بهدف للا شئ، أحرزه وهبي الخرزي، إلا أن تونس لم تتمكن من بلوغ الدور الثاني خاصة بعد فوز أستراليا على الدنمارك.
ورغم الخسارة، فقد أشاد مستخدمو مواقع التواصل العرب بالمنتخب التونسي واستبسال لاعبيه أمام المنتخب الفرنسي، حامل اللقب في النسخة الماضية، التي استضافتها روسيا، عام 2018.
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