https://sputnikarabic.ae/20221203/مسؤول-إيراني-يؤكد-تعرض-بلاده-إلى-أشد-الهجمات-السيبرانية-خلال-الشهرين-الماضيين-1070813553.html

مسؤول إيراني يؤكد تعرض بلاده إلى أشد الهجمات السيبرانية خلال الشهرين الماضيين

مسؤول إيراني يؤكد تعرض بلاده إلى أشد الهجمات السيبرانية خلال الشهرين الماضيين

أكد رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، العميد غلام رضا جلالي، اليوم السبت، تعرض بلاده إلى أشد الهجمات السيبرانية خلال الشهرين الماضيين. 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T20:52+0000

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن العميد رضا جلالي أن البنى التحتية الإيرانية تعرضت خلال الشهرين الماضيين إلى أشد الهجمات السيبرانية، وجزء كبير من هذه الهجمات تم إحباطه بفضل أجهزة الدفاع السيبراني المحلية.وأوضح المسؤول الإيراني أن 85% من الهجمات السيبرانية التي استهدفت بلاده خلال العام الماضي، تعود إلى الهشاشة والثغرات البسيطة في الشبكات الدفاعية الإيرانية.وشدد العميد غلام رضا جلالي على ضرورة تطوير طاقات الدفاع السيبراني الإيرانية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يجب إتمامه على المستوى الوطني وبما يشمل كافة المحافظات، قائلا:وأفاد رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية بأن أعداء بلاده حرضوا على إثارة الشغب وافتعال الاضطرابات الأخيرة، ضمن حربهم التركيبية بعد فشلهم في الحرب العسكرية ضد إيران.وكانت الشبكة الوطنية الإسرائيلية قد طالبت بتعزيز الحماية الإلكترونية والاستعداد لأي اختراق "سيبراني" خاصة في هذا التوقيت من كل عام، مضيفة أن كانت هناك محاولات مضنية الشهر الماضي لزيادة الهجمات السيبرانية الخارجية على إسرائيل. وأفادت صحيفة معاريف العبرية ، في شهر يناير الماضي، بارتفاع معدل الهجمات السيبرانية الإلكترونية ضد إسرائيل بنسبة تزيد عن 92% من العام 2020 إلى عام 2021، مقارنة بزيادة بنحو 50% على مستوى العالم وهو ما يعني ضعف المتوسط العالمي.ونقلت الصحيفة العبرية عن تقرير صادر لشركة "Check Point" أن إسرائيل تعرضت للهجمات الإلكترونية بشكل مطرد خلال العام الماضي 2021، مقارنة بما تعرضت له بعض الدول العالمية الأخرى، مثل ألمانيا واليابان وفرنسا والولايات المتحدة في العام نفسه.وأوضح التقرير أن العام الماضي شهد ارتفاعا كبيرا في هجمات السايبر، خاصة النصف الثاني من العام، حيث وصل المتوسط ​​العالمي الإجمالي إلى 925 هجوما إلكترونيا في الأسبوع.ويشار إلى أن المقر الرئيسي لشركة "Check Point" يقع في تل أبيب، وهي شركة متعددة الجنسيات خاصة بأمن وتكنولوجيا المعلومات.

https://sputnikarabic.ae/20220429/إعلام-اختراق-إيراني-لإذاعات-إسرائيلية-وبث-شعارات-مؤيدة-لفلسطين-1061726262.html

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