https://sputnikarabic.ae/20221203/مسؤول-عراقي-وزارة-المالية-يمكنها-استخدام-طفرة-الاحتياطي-النقدي-لإسناد-الفئات-الهشة-والفقيرة--1070792182.html
مسؤول عراقي: وزارة المالية يمكنها استخدام طفرة الاحتياطي النقدي لإسناد الفئات الهشة والفقيرة
مسؤول عراقي: وزارة المالية يمكنها استخدام طفرة الاحتياطي النقدي لإسناد الفئات الهشة والفقيرة
أعلن البنك المركزي العراقي عن تجاوز احتياطياته النقدية حاجز الـ90 مليار دولار وذلك لأول مرة في تاريخه. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T09:01+0000
2022-12-03T09:01+0000
2022-12-03T09:02+0000
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مستشار البنك المركزي العراقي، إحسان الياسري، فإن الاحتياطيات الدولارية لدى البنك قد تخطت الـ90 مليار دولار.وقال الياسري: "لأول مرة تعدى احتياطي البنك المركزي عتبة الـ 90 مليار دولار"، مؤكدا أن "هذا الرقم كبير جدا ويؤشر على تعافي الاقتصاد"، لافتا إلى أنه يمثل "إسنادا كبيرا لقيمة العملة العراقية".وقال: "العملة العراقية تشهد الآن ارتفاعا وتعافيا كبيرين، حيث تعد من العملات الدولية القوية رغم أنها ليست عملة دولية للتداول"، مشيرا إلى أن "الحكومة ووزارة المالية تمتلك فرصة لإسناد الفئات الهشة والفقيرة والمتقاعدين من ذوي الرواتب الضعيفة والمشمولين بالحماية الاجتماعية والمتقاعدين من خلال هذه الأموال بتخصيص جزء منها ضمن موازنة 2023".طالع أيضا: البنك المركزي العراقي يعلن عزمه طرح فئة جديدة من العملة العراقية
https://sputnikarabic.ae/20220627/البنك-المركزي-العراقي-يعلن-زيادة-احتياطياته-من-الذهب-بنسبة-35-لتتجاوز-130-طنا-1064311130.html
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أخبار العراق اليوم, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, العالم العربي
مسؤول عراقي: وزارة المالية يمكنها استخدام طفرة الاحتياطي النقدي لإسناد الفئات الهشة والفقيرة
09:01 GMT 03.12.2022 (تم التحديث: 09:02 GMT 03.12.2022) تابعنا عبر
أعلن البنك المركزي العراقي عن تجاوز احتياطياته النقدية حاجز الـ90 مليار دولار وذلك لأول مرة في تاريخه.
ووفقا لتصريحات
نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مستشار البنك المركزي العراقي، إحسان الياسري، فإن الاحتياطيات الدولارية لدى البنك قد تخطت الـ90 مليار دولار.
وقال الياسري: "لأول مرة تعدى احتياطي البنك المركزي عتبة الـ 90 مليار دولار"، مؤكدا أن "هذا الرقم كبير جدا ويؤشر على تعافي الاقتصاد"، لافتا إلى أنه يمثل "إسنادا كبيرا لقيمة العملة العراقية
".
وأوضح أن"قيمة العملة العراقية أو الرصيد تعدى 160 %، حيث بلغت قيمة الدينار العراقي أكثر من دينار ونصف".
وقال: "العملة العراقية تشهد الآن ارتفاعا وتعافيا كبيرين، حيث تعد من العملات الدولية القوية رغم أنها ليست عملة دولية للتداول"، مشيرا إلى أن "الحكومة ووزارة المالية تمتلك فرصة لإسناد الفئات الهشة
والفقيرة والمتقاعدين من ذوي الرواتب الضعيفة والمشمولين بالحماية الاجتماعية والمتقاعدين من خلال هذه الأموال بتخصيص جزء منها ضمن موازنة 2023".