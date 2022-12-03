https://sputnikarabic.ae/20221203/مسؤول-يمني-أسبق-يكشف-توقف-المفاوضات-بين-التحالف-العربي-والحوثيين-لإنهاء-الحرب-1070795522.html

مسؤول يمني أسبق يكشف توقف المفاوضات بين التحالف العربي و"الحوثيين" لإنهاء الحرب

مسؤول يمني أسبق يكشف توقف المفاوضات بين التحالف العربي و"الحوثيين" لإنهاء الحرب

كشف وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، عن توقف المفاوضات بين التحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة "أنصار الله" لوقف الحرب الدائرة منذ 8 أعوام،... 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T11:30+0000

2022-12-03T11:30+0000

2022-12-03T11:30+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

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القاهرة - سبوتنيك. وكتب القربي في حسابه على "تويتر" اليوم، نقلاً عن مصادره إن "المفاوضات لوقف حرب اليمن توقفت بسبب الخلاف على توزيع موارد الدولة وصرف المرتبات وتأخر مفاوضات الحل السياسي ونتيجة للوجود العسكري الدولي في المطارات والجزر اليمنية والتهديد لموانئ تصدير النفط وما قد يؤدي إليه من تصعيد عسكري".وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تبنت جماعة "أنصار الله" هجوماً على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، هو الثاني على الميناء والثالث الذي يستهدف الموانئ النفطية في مناطق الحكومة، وذلك بعد شهر من إعلانها إبلاغ الشركات النفطية بإيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذاً من الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها لدفع رواتب الموظفين.وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221201/أنصار-الله-خطر-حقيقي-يواجه-40-ألف-مريض-بـتكسر-الدم-في-اليمن-بسبب-الحصار-1070735411.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن