https://sputnikarabic.ae/20221203/مستوى-الثقة-به-لا-يتجاوز-48--معلومات-عن-الجيش-الأمريكي-1070806601.html

مستوى الثقة به لا يتجاوز 48 %... معلومات عن الجيش الأمريكي

مستوى الثقة به لا يتجاوز 48 %... معلومات عن الجيش الأمريكي

يصنف الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى عالميا بين أضخم 142 جيشا في العالم، وفقا لتصنيفات نظرية، ربما لا تعكس حجم قوته الفعلية في ميادين القتال. 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T16:49+0000

2022-12-03T16:49+0000

2022-12-03T16:49+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

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وتؤكد ذلك الحروب الفاشلة، التي خاضها الجيش الأمريكي دون أن تحقق أهدافها، مثلما حدث في أفغانستان، التي انسحب منها بعد حرب استمرت 20 عاما دون أن تحقق أهدافها، إضافة إلى حربي فيتنام والعراق.وربما يكون ذلك سببا فيما كشفه مسح لمعهد "ريغان" حول مستوى تأييد الأمريكيين لمؤسستهم العسكرية، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس الماضي.ويظهر المسح أن 48 في المئة فقط من الأمريكيين يثقون في الجيش الأمريكي، مقارنة بنسبة 70 في المئة، التي تم تسجيلها في عام 2018.معلومات عن الجيش الأمريكي في 2022 وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور".ولفتت الصحيفة إلى أن مسحا آخرا لمعهد "ريغان" كشف أن 75 في المئة من الأمريكيين يعتبرون أن الصين عدوا لبلدهم في الوقت الذي كشف فيه زيادة القلق من التوتر مع روسيا، وذلك بالتزامن مع المسح الخاص بضعف ثقة الأمريكيين في مؤسستهم العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20221201/أكثر-من-نصف-الأمريكيين-لا-يثقون-في-جيش-بلادهم-1070745401.html

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