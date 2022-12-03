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https://sputnikarabic.ae/20221203/نجم-منتخب-أوروغواي-يحطم-شاشة-الـفار-فيديو-1070792522.html
نجم منتخب أوروغواي يحطم شاشة الـ"فار"... فيديو
نجم منتخب أوروغواي يحطم شاشة الـ"فار"... فيديو
أفرغ نجم منتخب أوروغواي، إدينسون كافاني، غضبه على شاشة الـ"فار" حيث تعمد ضربها وطرحها أرضا في أعقاب خروج منتخب بلاده من نهائيات كأس العالم قطر 2022. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T09:24+0000
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وتناقلت وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كافاني وهو يضرب شاشة الـ"فار" أثناء خروج الفريق من ملعب المباراة، حيث كان لاعبو أوروغواي محبطين من توديع البطولة رغم فوزهم على المنتخب الغاني.يشار إلى أن المباراة شهدت ركلتي جزاء محتملتين لم يتم احتسابهما للأوروغواي الأولى كانت لداروين نونيز بعد السقوط في منطقة الجزاء والثانية كانت لكافاني قبل نهاية اللقاء.واعترض دانيال سبيرت بشدة في الوقت المحتسب بدل الضائع على عدم احتساب ركلة الجزاء، فيما اعترض سواريز ولاعبي أوروغواي على مقاعد البدلاء.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

نجم منتخب أوروغواي يحطم شاشة الـ"فار"... فيديو

09:24 GMT 03.12.2022 (تم التحديث: 09:25 GMT 03.12.2022)
© AFP 2022 / PABLO PORCIUNCULAمنتخب الأوروغواي عقب الخروج من كأس العالم قطر 2022
منتخب الأوروغواي عقب الخروج من كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022 / PABLO PORCIUNCULA
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أفرغ نجم منتخب أوروغواي، إدينسون كافاني، غضبه على شاشة الـ"فار" حيث تعمد ضربها وطرحها أرضا في أعقاب خروج منتخب بلاده من نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وتناقلت وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كافاني وهو يضرب شاشة الـ"فار" أثناء خروج الفريق من ملعب المباراة، حيث كان لاعبو أوروغواي محبطين من توديع البطولة رغم فوزهم على المنتخب الغاني.
يشار إلى أن المباراة شهدت ركلتي جزاء محتملتين لم يتم احتسابهما للأوروغواي الأولى كانت لداروين نونيز بعد السقوط في منطقة الجزاء والثانية كانت لكافاني قبل نهاية اللقاء.
واعترض دانيال سبيرت بشدة في الوقت المحتسب بدل الضائع على عدم احتساب ركلة الجزاء، فيما اعترض سواريز ولاعبي أوروغواي على مقاعد البدلاء.
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