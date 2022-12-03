https://sputnikarabic.ae/20221203/نجم-منتخب-أوروغواي-يحطم-شاشة-الـفار-فيديو-1070792522.html
نجم منتخب أوروغواي يحطم شاشة الـ"فار"... فيديو
نجم منتخب أوروغواي يحطم شاشة الـ"فار"... فيديو
أفرغ نجم منتخب أوروغواي، إدينسون كافاني، غضبه على شاشة الـ"فار" حيث تعمد ضربها وطرحها أرضا في أعقاب خروج منتخب بلاده من نهائيات كأس العالم قطر 2022. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T09:24+0000
2022-12-03T09:24+0000
2022-12-03T09:25+0000
نادي الفيديو
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وتناقلت وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كافاني وهو يضرب شاشة الـ"فار" أثناء خروج الفريق من ملعب المباراة، حيث كان لاعبو أوروغواي محبطين من توديع البطولة رغم فوزهم على المنتخب الغاني.يشار إلى أن المباراة شهدت ركلتي جزاء محتملتين لم يتم احتسابهما للأوروغواي الأولى كانت لداروين نونيز بعد السقوط في منطقة الجزاء والثانية كانت لكافاني قبل نهاية اللقاء.واعترض دانيال سبيرت بشدة في الوقت المحتسب بدل الضائع على عدم احتساب ركلة الجزاء، فيما اعترض سواريز ولاعبي أوروغواي على مقاعد البدلاء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
نجم منتخب أوروغواي يحطم شاشة الـ"فار"... فيديو
09:24 GMT 03.12.2022 (تم التحديث: 09:25 GMT 03.12.2022) تابعنا عبر
أفرغ نجم منتخب أوروغواي، إدينسون كافاني، غضبه على شاشة الـ"فار" حيث تعمد ضربها وطرحها أرضا في أعقاب خروج منتخب بلاده من نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وتناقلت وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كافاني وهو يضرب شاشة الـ"فار" أثناء خروج الفريق من ملعب المباراة، حيث كان لاعبو أوروغواي محبطين من توديع البطولة رغم فوزهم على المنتخب الغاني.
يشار إلى أن المباراة شهدت ركلتي جزاء محتملتين لم يتم احتسابهما للأوروغواي الأولى كانت لداروين نونيز بعد السقوط في منطقة الجزاء والثانية كانت لكافاني قبل نهاية اللقاء.
واعترض دانيال سبيرت بشدة في الوقت المحتسب بدل الضائع على عدم احتساب ركلة الجزاء، فيما اعترض سواريز ولاعبي أوروغواي على مقاعد البدلاء.