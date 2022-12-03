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بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221203/هل-شتم-مدربه-رونالدو-يوضح-ما-حدث-بعد-استبداله-في-مباراة-كوريا-الجنوبية-1070793957.html
هل شتم مدربه... رونالدو يوضح ما حدث بعد استبداله في مباراة كوريا الجنوبية
هل شتم مدربه... رونالدو يوضح ما حدث بعد استبداله في مباراة كوريا الجنوبية
رد نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، على ما تردد عن خلافه مع مدربه فرناندو سانتوس، وتوجيه كلمات بذيئة له، عقب استبداله أمام كوريا الجنوبية، أمس الجمعة. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T10:18+0000
2022-12-03T10:19+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منوعات
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
منتخب البرتغال الوطني
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وكانت الكاميرات قد رصدت غضب رونالدو أثناء استبداله في المباراة، التي خسرها المنتخب البرتغالي (2-1)، بالإضافة إلى تلفظه ببعض الكلمات غير اللائقة.وقال رونالدو عن ذلك، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل": "ما حدث قبل استبدالي، أن لاعبا من كوريا الجنوبية طالبني بالخروج سريعا من الملعب".وكان سانتوس قد قدم رواية مشابهة للموقف، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة.وردا على سؤال للصحفيين بشأن واقعة استبدال رونالدو، قال سانتوس إن لاعبًا من كوريا الجنوبية كان "عدائيًا" في تصريحاته تجاه رونالدو. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البرتغالي مع سويسرا، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ثمن نهائي مونديال قطر 2022.
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رياضة, منوعات, مجتمع, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منتخب البرتغال الوطني
رياضة, منوعات, مجتمع, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منتخب البرتغال الوطني

هل شتم مدربه... رونالدو يوضح ما حدث بعد استبداله في مباراة كوريا الجنوبية

10:18 GMT 03.12.2022 (تم التحديث: 10:19 GMT 03.12.2022)
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANAكريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANA
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رد نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، على ما تردد عن خلافه مع مدربه فرناندو سانتوس، وتوجيه كلمات بذيئة له، عقب استبداله أمام كوريا الجنوبية، أمس الجمعة.
وكانت الكاميرات قد رصدت غضب رونالدو أثناء استبداله في المباراة، التي خسرها المنتخب البرتغالي (2-1)، بالإضافة إلى تلفظه ببعض الكلمات غير اللائقة.
وقال رونالدو عن ذلك، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل": "ما حدث قبل استبدالي، أن لاعبا من كوريا الجنوبية طالبني بالخروج سريعا من الملعب".

وأضاف "طلبت منه أن يصمت، لأنه لا يحق له أن يطلب هذا الأمر... لم يكن هناك أي خلاف مع المدرب".

وكان سانتوس قد قدم رواية مشابهة للموقف، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة.
وردا على سؤال للصحفيين بشأن واقعة استبدال رونالدو، قال سانتوس إن لاعبًا من كوريا الجنوبية كان "عدائيًا" في تصريحاته تجاه رونالدو.

وأكد سانتوس "شاهدت تلاسنا مع لاعب من كوريا، ولا شك لدي بشأن ما حدث".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البرتغالي مع سويسرا، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ثمن نهائي مونديال قطر 2022.
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