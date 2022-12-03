وزير الخارجية الجزائري: بلادنا تلعب دورا محوريا كقوة وساطة تعمل على تطوير منطقة المتوسط
© Sputnik . Виталий Белоусов/
صرح وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بأن الجزائر تلعب دورا محوريا في سبيل جعل منطقة المتوسط أحد أقطاب إعادة بناء عالم الغد.
وقال لعمامرة في كلمة خلال مشاركته في أشغال الطبعة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي الرفيع المستوى (ROME-MED)، المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، إن "الجزائر تلعب دورا محوريا كقوة وساطة تعمل على تطوير منطقة المتوسط ولتجعل منها ملتقى الحضارات والقيم المشتركة والمبادئ وأحد أقطاب بناء وإعادة بناء عالم الغد".
وأضاف لعمامرة: "كما تسعى الجزائر إلى إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية وحلول عربية لمشاكل العالم العربي"، مؤكدًا أن "العالم بلغ اليوم مستوى معينا من التطور والتواصل نتجت عنه عولمة غير مكتملة".
بوفد هام يضم وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، تشارك الجزائر في الطبعة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى الذي ستفتتح أشغاله رسميا يوم الجمعة 2 ديسمبر بروما. pic.twitter.com/C4ydOZIc25— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) December 1, 2022
وأشار الوزير الجزائري إلى أن هذا العالم: "يوجهنا إلى النهج الذي يجب أن نسلكه وهو نهج ترقية مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والتي يجب تطبيقها في كل مكان لاسيما حين نتحدث عن ظاهرة ضم إقليم بالقوة، الذي يعد أحد مواضيع الساعة وكذا السهر على تطبيق هذا المبدأ السامي للأمم المتحدة في العالم قاطبة خاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا".
وتابع لعمامرة أنه "في حال لم نستطع تطبيق مبدأ هام كهذا لتسوية أوضاع مستمرة منذ عشرات السنين، فإن هذا يطرح مشكل حول مصداقية المطالبة بهذا المبدأ في بعض مناطق العالم التي تشهد نزاعا مسلحا مدمرا"، معبّرًا عن أمله في أن تتمكن منطقة المتوسط من الاضطلاع بدور في إعادة تنظيم عالم الغد".