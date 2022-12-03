https://sputnikarabic.ae/20221203/وزير-الدفاع-الروسي-يجري-محادثات-مع-نظيره-البيلاروسي-في-مينسك-1070803880.html
وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع نظيره البيلاروسي في مينسك
وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع نظيره البيلاروسي في مينسك
وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى مينسك، اليوم السبت، لإجراء مفاوضات مع نظيره البيلاروسي، فيكتور خرينين. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T15:02+0000
2022-12-03T15:02+0000
2022-12-03T15:03+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
رصد عسكري
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مينسك - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" أن "وزير دفاع جمهورية بيلاروس، الفريق فيكتور خرينين، ووزير دفاع روسيا الاتحادية، الجنرال سيرغي شويغو، سيجريان محادثات في مينسك".وقال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن الغرب يقوم بإعداد تشكيلات عسكرية قومية في أوكرانيا، يمكن استخدامها بهدف الاستيلاء على السلطة في بيلاروسيا.وقال خرينين في مقابلة مع صحيفة "إس بي. بيلاروس اليوم": "يقوم الغرب بإعداد تشكيلات عسكرية قومية في أوكرانيا ككتيبة كالينوفسكي، وفيليق "بوغونيا"، اللذان يحصلان هناك على الخبرة القتالية، ويمكن استخدامهما ضد بلادنا بهدف الاستيلاء على السلطة في بيلاروس بالقوة".في سياق متصل، أعلن خرينين أن بلاده ترصد زيادة غير مسبوقة في تواجد القوات الأمريكية وقوات حلف "الناتو" في منطقة أوروبا الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20221122/بيلاروسيا-تعتبر-أن-العقوبات-الغربية-أصبحت-على-شفا-الإرهاب-الاقتصادي-1070427860.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري
وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع نظيره البيلاروسي في مينسك
15:02 GMT 03.12.2022 (تم التحديث: 15:03 GMT 03.12.2022) تابعنا عبر
وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى مينسك، اليوم السبت، لإجراء مفاوضات مع نظيره البيلاروسي، فيكتور خرينين.
مينسك - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا
" أن "وزير دفاع جمهورية بيلاروس، الفريق فيكتور خرينين، ووزير دفاع روسيا الاتحادية، الجنرال سيرغي شويغو، سيجريان محادثات في مينسك".
وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين الروسي والبيلاروسي، سيبحثان القضايا الملحة المتعلقة بالتعاون العسكري والتقني بين البلدين.
وقال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن الغرب يقوم بإعداد تشكيلات عسكرية قومية في أوكرانيا، يمكن استخدامها بهدف الاستيلاء على السلطة في بيلاروسيا.
وقال خرينين في مقابلة مع صحيفة "إس بي. بيلاروس اليوم": "يقوم الغرب بإعداد تشكيلات عسكرية قومية في أوكرانيا ككتيبة كالينوفسكي، وفيليق "بوغونيا"، اللذان يحصلان هناك على الخبرة القتالية، ويمكن استخدامهما ضد بلادنا بهدف الاستيلاء على السلطة في بيلاروس بالقوة".
في سياق متصل
، أعلن خرينين أن بلاده ترصد زيادة غير مسبوقة في تواجد القوات الأمريكية وقوات حلف "الناتو" في منطقة أوروبا الشرقية.