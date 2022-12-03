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https://sputnikarabic.ae/20221203/وزير-الدفاع-ليتوانيا-ترسل-مدفعي-هاوتزر-ألمانيين-إضافيين-تم-إصلاحهما-إلى-أوكرانيا-1070801348.html
وزير الدفاع: ليتوانيا ترسل مدفعي "هاوتزر" ألمانيين إضافيين تم إصلاحهما إلى أوكرانيا
وزير الدفاع: ليتوانيا ترسل مدفعي "هاوتزر" ألمانيين إضافيين تم إصلاحهما إلى أوكرانيا
قال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس، اليوم السبت، إن ليتوانيا أصلحت مدفعين ألمانيين آخرين يعملان بنظام الدفع الذاتي من طراز (PzH 2000) وسلمتهما إلى... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T13:48+0000
2022-12-03T13:48+0000
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روسيا
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وقال أنوساوسكاس على "تويتر": "تم إصلاح مدفعين آخرين من طراز PzH2000 وتسليمهما إلى أوكرانيا. إلى جانب الذخيرة".وذكرت مجلة "شبيغل" في نوفمبر/تشرين الثاني، نقلا عن مصادر في القوات المسلحة الألمانية، أن برلين سلمت 14 وحدة من "PzH 2000" إلى أوكرانيا، لكن وزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية فشلت في طلب قطع الغيار في الوقت المناسب للصيانة الدورية لمدافع الهاوتزر لإبقائها جاهزة للعمل. عرض هذا الخطأ للخطر بشكل كبير الاستعداد القتالي لمدافع هاوتزر "PzH 2000" في أوكرانيا.ومنذ أن بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية. ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يفاقم التوترات.
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

وزير الدفاع: ليتوانيا ترسل مدفعي "هاوتزر" ألمانيين إضافيين تم إصلاحهما إلى أوكرانيا

13:48 GMT 03.12.2022
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر "دي - 20"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© Sputnik . Stringer
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قال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس، اليوم السبت، إن ليتوانيا أصلحت مدفعين ألمانيين آخرين يعملان بنظام الدفع الذاتي من طراز (PzH 2000) وسلمتهما إلى أوكرانيا.
وقال أنوساوسكاس على "تويتر": "تم إصلاح مدفعين آخرين من طراز PzH2000 وتسليمهما إلى أوكرانيا. إلى جانب الذخيرة".
وذكرت مجلة "شبيغل" في نوفمبر/تشرين الثاني، نقلا عن مصادر في القوات المسلحة الألمانية، أن برلين سلمت 14 وحدة من "PzH 2000" إلى أوكرانيا، لكن وزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية فشلت في طلب قطع الغيار في الوقت المناسب للصيانة الدورية لمدافع الهاوتزر لإبقائها جاهزة للعمل. عرض هذا الخطأ للخطر بشكل كبير الاستعداد القتالي لمدافع هاوتزر "PzH 2000" في أوكرانيا.
ومنذ أن بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية. ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يفاقم التوترات.
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