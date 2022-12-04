https://sputnikarabic.ae/20221204/أسرى-أوكرانيون-يكشفون-طرق-قوات-كييف-لخداع-عناصر-الاستطلاع-الروسية-1070817193.html
أسرى أوكرانيون يكشفون طرق قوات كييف لخداع عناصر الاستطلاع الروسية
أسرى أوكرانيون يكشفون طرق قوات كييف لخداع عناصر الاستطلاع الروسية
كشف أسرى حرب أوكرانيون عن طرق القوات الأوكرانية لخداع قوات الاستطلات الروسية في ساحات المعارك. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T05:11+0000
2022-12-04T05:11+0000
2022-12-04T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقال عدد من الأسرى في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن القيادة الأوكرانية أجبرت المقاتلين على حفر الكثير من الخنادق، بدلاً من إطلاق النار وغيرها من التدريبات العسكرية، وذلك أملا منها خلق انطباع بوجود العديد من المواقع وعدد كبير من الأفراد العسكريين لدى قوات الاستطلاع الجوي الروسية.وأوضح أن هذه المهمة مع مثل هذا التفسير تم تقديمها، على وجه الخصوص، من قبل عقيد من القوات الأوكرانية يُدعى كوزلوف، جاء من كونوتوب.وفقًا لغريتساي، كرر العقيد: "احفروا واحفروا واحفروا! كلما حفرنا، زادت فرص الفوز. المجرفة هي قوتك".أكد أسير حرب آخر يدعى، ألكسندر بافلينكو، أنهم حفروا في كثير من الأحيان. وقال: "تم نقلنا إلى المنطقة، وهناك منطقة بورينسكي في مقاطعة سومي وحفرنا خنادق في منطقة بورينسكي... كان لدينا موقع واحد على بعد نحو كيلومترين"، مضيفا أن وحدته كانت تحفر في خط الدفاع الثالث أو الرابع.في الوقت نفسه، أفاد السجناء أن أولئك الذين تم حشدهم في القوات الأوكرانية لم يتم تدريبهم عمليا في الشؤون العسكرية، وانحصر التدريب على إطلاق النار في رحلة واحدة أو رحلتين إلى ساحة التدريب طوال فترة التدريب، وأطلق بعضهم ثلاثة فقط قبل وقوعهم في الأسر.
https://sputnikarabic.ae/20221124/أكثر-من-ألف-مرتزق-يقاتلون-إلى-جانب-نظام-كييف-برعاية-حلف-الناتو-1070511630.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
أسرى أوكرانيون يكشفون طرق قوات كييف لخداع عناصر الاستطلاع الروسية
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كشف أسرى حرب أوكرانيون عن طرق القوات الأوكرانية لخداع قوات الاستطلات الروسية في ساحات المعارك.
وقال عدد من الأسرى في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن القيادة الأوكرانية أجبرت المقاتلين على حفر الكثير من الخنادق، بدلاً من إطلاق النار وغيرها من التدريبات العسكرية، وذلك أملا منها خلق انطباع بوجود العديد من المواقع وعدد كبير من الأفراد العسكريين لدى قوات الاستطلاع الجوي الروسية.
وأضاف أسير الحرب سيرغي غريتساي، الذي تم استدعاؤه للتعبئة "لقد حفروا في منطقة سومي بحيث يمكن أن نرى من الجو أن هناك الكثير من المواقع... القادة هم الذين تحدثوا. وحيث كنا، لم يكن هناك أحد".
وأوضح أن هذه المهمة مع مثل هذا التفسير تم تقديمها، على وجه الخصوص، من قبل عقيد من القوات الأوكرانية يُدعى كوزلوف، جاء من كونوتوب.
وفقًا لغريتساي، كرر العقيد: "احفروا واحفروا واحفروا! كلما حفرنا، زادت فرص الفوز. المجرفة هي قوتك".
أكد أسير حرب آخر يدعى، ألكسندر بافلينكو، أنهم حفروا في كثير من الأحيان. وقال: "تم نقلنا إلى المنطقة، وهناك منطقة بورينسكي في مقاطعة سومي وحفرنا خنادق في منطقة بورينسكي... كان لدينا موقع واحد على بعد نحو كيلومترين"، مضيفا أن وحدته كانت تحفر في خط الدفاع الثالث أو الرابع.
في الوقت نفسه، أفاد السجناء أن أولئك الذين تم حشدهم في القوات الأوكرانية لم يتم تدريبهم عمليا في الشؤون العسكرية، وانحصر التدريب على إطلاق النار في رحلة واحدة أو رحلتين إلى ساحة التدريب طوال فترة التدريب، وأطلق بعضهم ثلاثة فقط قبل وقوعهم في الأسر.