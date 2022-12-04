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https://sputnikarabic.ae/20221204/إضاءة-شجرة-عيد-الميلاد-في-ساحة-كنيسة-المهد-بمدينة-بيت-لحم-صور-1070821747.html
إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم... صور
إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم... صور
أُضيئت شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية بحضور عدد من رجال الدين والمسؤولين والدبلوماسيين والمواطنين والسياح الذي جاؤوا من... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T09:08+0000
2022-12-04T09:08+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
شجرة عيد الميلاد
بيت لحم
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وقال محافظ بيت لحم كامل حميد، في كلمة له خلال الحفل: "إن رسالة الشعب الفلسطيني تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد موجهة إلى العالم بأسره بالوقوف ضد الاحتلال والظلم حتى تحقيق السلام والهدوء والاستقرار والعدل والمحبة".من جانبه، صرح رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا في كلمة ألقاها أمام المحتشدين في ساحة كنيسة المهد: "رسالتنا لعيد الميلاد المجيد هذا العام هي رسالة روح الميلاد التي تجمع العالم وتقرب بين شعوبه، نعم هي بيت لحم الفلسطينية بامتياز التي تجمع العالم حول رسالتها لنعطي بيت لحم وفلسطين العدل الذي تستحقه والسلام لأهلها".وتأتي احتفالات أعياد الميلاد لهذا العام التي أطلق عليها "روح الميلاد تجمعنا" وسط تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وتقول المواطنة نور حنضل لوكالة "سبوتنيك": "نحن نحتاج إلى الفرح والسلام في أرض السلام، ونحتاج لنعيش بأمان في ظل ما نواجه من ظروف صعبة"، وتضيف حنان عبيد الله: "رسالتنا رسالة محبة وسلام، وكذلك رسالة عطاء إلى المحتاجين والفقراء".وتخلل الحفل ترانيم عيد الميلاد وعروض فنية من فرق فلسطينية وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى عروض كشفية، فيما تزينت شوارع المدينة بأضواء أعياد الميلاد وسط فرحة عارمة من مئات العائلات المشاركة والزوار الذي جاؤوا من مختلف دول العالم.
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تقارير سبوتنيك, حصري, شجرة عيد الميلاد, بيت لحم
تقارير سبوتنيك, حصري, شجرة عيد الميلاد, بيت لحم

إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم... صور

09:08 GMT 04.12.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatإضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم
إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أُضيئت شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية بحضور عدد من رجال الدين والمسؤولين والدبلوماسيين والمواطنين والسياح الذي جاؤوا من دول عدة.
وقال محافظ بيت لحم كامل حميد، في كلمة له خلال الحفل: "إن رسالة الشعب الفلسطيني تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد موجهة إلى العالم بأسره بالوقوف ضد الاحتلال والظلم حتى تحقيق السلام والهدوء والاستقرار والعدل والمحبة".
© Sputnik . Ajwad Jradatإضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم
إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradat
من جانبه، صرح رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا في كلمة ألقاها أمام المحتشدين في ساحة كنيسة المهد: "رسالتنا لعيد الميلاد المجيد هذا العام هي رسالة روح الميلاد التي تجمع العالم وتقرب بين شعوبه، نعم هي بيت لحم الفلسطينية بامتياز التي تجمع العالم حول رسالتها لنعطي بيت لحم وفلسطين العدل الذي تستحقه والسلام لأهلها".
© Sputnik . Ajwad Jradatإضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم
إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتأتي احتفالات أعياد الميلاد لهذا العام التي أطلق عليها "روح الميلاد تجمعنا" وسط تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وتقول المواطنة نور حنضل لوكالة "سبوتنيك": "نحن نحتاج إلى الفرح والسلام في أرض السلام، ونحتاج لنعيش بأمان في ظل ما نواجه من ظروف صعبة"، وتضيف حنان عبيد الله: "رسالتنا رسالة محبة وسلام، وكذلك رسالة عطاء إلى المحتاجين والفقراء".
© Sputnik . Ajwad Jradatإضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم
إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتخلل الحفل ترانيم عيد الميلاد وعروض فنية من فرق فلسطينية وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى عروض كشفية، فيما تزينت شوارع المدينة بأضواء أعياد الميلاد وسط فرحة عارمة من مئات العائلات المشاركة والزوار الذي جاؤوا من مختلف دول العالم.
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