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https://sputnikarabic.ae/20221204/إعلام-الليرة-اللبنانية-تتراجع-عقب-زيادة-رواتب-الموظفين-في-البلاد-1070819227.html
إعلام: الليرة اللبنانية تتراجع عقب زيادة رواتب الموظفين في البلاد
إعلام: الليرة اللبنانية تتراجع عقب زيادة رواتب الموظفين في البلاد
قالت تقارير إعلامية إن الليرة اللبنانية شهدت تراجعا جديدا في أسعار الصرف أمام الدولار، وذلك عقب تطبيق زيادة الرواتب للموظفين في لبنان. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T07:42+0000
2022-12-04T07:42+0000
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ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، فإن ارتفاعا كبيرا قد طرأ على سعر الدولار أمام الليرة، حيث وصل يومي الخميس والجمعة الماضيين، إلى 41000 ليرة.وعزت الصحفة الأمر إلى "زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، إثر صرف الحكومة رواتب الموظفين بمعدل ثلاثة أضعاف، بموجب قانون الموازنة".وقالت إن من أهم أسباب ذلك أيضا ما وصفته بـ "اضطراب السوق الناتج عن تقليص مصرف لبنان المركزي حصة الحصول على الدولار من منصة صيرفة التابعة له بمعدل النصف، وهو ما ضاعف حجم الإقبال على أسعار الصرافة الموازية".وأوضحت المصادر أن لبنان يعاني من "اضطراب في السوق والمعلومات يؤسس لهذه الفوضى".يعد هذا الارتفاع في سعر الدولار أول ارتفاع له منذ منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.طالع أيضا: خبيرة بالاقتصاد النقدي: الدولار سيواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية ولا سقف له
https://sputnikarabic.ae/20221017/الليرة-اللبنانية-عند-أدنى-مستوياتها-مقابل-الدولار-الأمريكي-1069147257.html
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العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

إعلام: الليرة اللبنانية تتراجع عقب زيادة رواتب الموظفين في البلاد

07:42 GMT 04.12.2022
© AFP 2022 / -حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / -
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قالت تقارير إعلامية إن الليرة اللبنانية شهدت تراجعا جديدا في أسعار الصرف أمام الدولار، وذلك عقب تطبيق زيادة الرواتب للموظفين في لبنان.
ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، فإن ارتفاعا كبيرا قد طرأ على سعر الدولار أمام الليرة، حيث وصل يومي الخميس والجمعة الماضيين، إلى 41000 ليرة.
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وعزت الصحفة الأمر إلى "زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، إثر صرف الحكومة رواتب الموظفين بمعدل ثلاثة أضعاف، بموجب قانون الموازنة".
وقالت إن من أهم أسباب ذلك أيضا ما وصفته بـ "اضطراب السوق الناتج عن تقليص مصرف لبنان المركزي حصة الحصول على الدولار من منصة صيرفة التابعة له بمعدل النصف، وهو ما ضاعف حجم الإقبال على أسعار الصرافة الموازية".

ونقلت عن مصادر مصرفية أن المعلومات المتضاربة حول قرار المركزي اللبناني بتقليص حصة الأفراد من منصة صيرفة، تؤدي إلى شائعات تسهم في تحريك سعر الدولار.

وأوضحت المصادر أن لبنان يعاني من "اضطراب في السوق والمعلومات يؤسس لهذه الفوضى".
يعد هذا الارتفاع في سعر الدولار أول ارتفاع له منذ منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
طالع أيضا: خبيرة بالاقتصاد النقدي: الدولار سيواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية ولا سقف له
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