https://sputnikarabic.ae/20221204/إعلام-محكمة-استئناف-طرابلس-تتسلم-طعنا-ضد-الاتفاقية-بين-حكومة-الدبيبة-وتركيا-للمطالبة-بإلغائها-1070844890.html

إعلام: محكمة استئناف طرابلس تتسلم طعنا ضد الاتفاقية بين حكومة الدبيبة وتركيا للمطالبة بإلغائها

إعلام: محكمة استئناف طرابلس تتسلم طعنا ضد الاتفاقية بين حكومة الدبيبة وتركيا للمطالبة بإلغائها

تسلمت محكمة استئناف طرابلس، مساء اليوم الأحد، "طعنًا ضد الاتفاقية البحرية الموقعة بين حكومة الوحدة الليبية المؤقتة بقيادة عبد الحميد الدبيبة وتركيا للمطالبة... 04.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-04T20:22+0000

2022-12-04T20:22+0000

2022-12-04T20:22+0000

أخبار ليبيا اليوم

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104361/60/1043616068_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c306c2c4d9fafcf7303c8279e1eb0891.jpg

وحسب وسائل إعلام ليبية، فقد "تقدم بالطعن 5 محامين"، مؤكدين أن "الاتفاق تم تسميته بمذكرة تفاهم إلا أنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق".وأكد الطعن المقدم، أن "وقف تنفيذ هذا الاتفاق حالة ملحة مستعجلة ونطلب من عدالة المحكمة الاستجابة لها بشكل عاجل"، مشيرا إلى أن "الاتفاقية نصت على سرية ما ينتج من تعاون وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة".ووقعت حكومة الدبيبة وتركيا، مؤخرا، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار ذلك انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.وأعرب رئيس الحكومة الليبية الملكفة من البرلمان، فتحي باشاغا، "رفضه لاتفاق الشراكة الاستراتيجة الذي وقعته حكومة عبد الحميد الدبيبة وتركيا"، وقال إن حكومته يقول إن حكومته "سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات".فيما خاطب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن بطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي قال إنها منتهية الولاية.وأعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري، سامح شكري، أكد خلاله عدم تمتع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشرعية لتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا.ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى مزيد من الإيضاحات بشأن الاتفاقية الجديدة الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يترتب عليها آثار قانونية.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

https://sputnikarabic.ae/20221005/الدبيبة-يكشف-عن-فائدة-مهمة-للتقسيم-مع-تركيا-في-البحر-المتوسط-1068673495.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان