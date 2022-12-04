https://sputnikarabic.ae/20221204/إنجلترا-تفوز-على-السنغال-بثلاثية-نظيفة-وتتأهل-لمواجهة-فرنسا-في-ربع-نهائي-كأس-العالم-2022-1070845646.html
إنجلترا تفوز على السنغال بثلاثية نظيفة وتتأهل لمواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022
إنجلترا تفوز على السنغال بثلاثية نظيفة وتتأهل لمواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022
اكتسح منتخب إنجلترا نظيره السنغالي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، في إطار دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 في قطر. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T21:25+0000
2022-12-04T21:25+0000
2022-12-04T21:25+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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سجل جوردان هيندرسون، هدف المنتخب الإنجليزي الأول فى الدقيقة 38 من عمر المباراة، فيما أضاف هارى كين الهدف الثانى لمنتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.وفى الشوط الثاني، عزز بوكايو ساكا، تقدم منتخب الأسود الثلاثة، بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 57، ليضرب المنتخب الإنجليزي موعدا في دور ربع النهائي مع نظيره المنتخب الفرنسي، الذي تخطى في وقت سابق اليوم نظيره البولندي، بنتيجة 3 - 1.وفي وقت سابق، فاز منتخب فرنسا، مساء اليوم الأحد، على نظيره البولندي 3-1 ليعبر إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022.سجل أوليفييه جيرو هدف السبق للفرنسيين في آخر دقيقة من الشوط الأول بعد تمريرة من مبابي خلف المدافعين، ليصبح جيرو الهداف التاريخي للديوك بـ52 هدفا وفض الشراكة مع تيري هنري بفارق هدف واحد.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
إنجلترا تفوز على السنغال بثلاثية نظيفة وتتأهل لمواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022
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اكتسح منتخب إنجلترا نظيره السنغالي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، في إطار دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
سجل جوردان هيندرسون، هدف المنتخب الإنجليزي الأول فى الدقيقة 38 من عمر المباراة، فيما أضاف هارى كين الهدف الثانى لمنتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.
وفى الشوط الثاني، عزز بوكايو ساكا، تقدم منتخب الأسود الثلاثة، بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 57، ليضرب المنتخب الإنجليزي موعدا في دور ربع النهائي مع نظيره المنتخب الفرنسي، الذي تخطى في وقت سابق اليوم نظيره البولندي، بنتيجة 3 - 1.
وفي وقت سابق، فاز منتخب فرنسا
، مساء اليوم الأحد، على نظيره البولندي 3-1 ليعبر إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022.
سجل أوليفييه جيرو هدف السبق للفرنسيين في آخر دقيقة من الشوط الأول بعد تمريرة من مبابي خلف المدافعين، ليصبح جيرو الهداف التاريخي للديوك بـ52 هدفا وفض الشراكة مع تيري هنري بفارق هدف واحد.