إيران تنفذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص لإدانتهم بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية
© AFP 2022 / KARIM JAAFARعلم إيران
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
نفذت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق 4 أشخاص أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أنه "تم فجر اليوم الأحد تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 عناصر من خلية عميلة لجهاز استخبارات الكيان الصهيوني، فيما حكم على 3 عناصر آخرين في الخلية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام".
ونوهت الوكالة بأن "العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني كانت أعلنت، في حزيران/يونيو من العام الجاري، اعتقال شبكة عميلة تقوم بتوجيه من جهاز استخبارات الكيان الصهيوني بسرقة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وعمليات الخطف، وبالتالي تم اعتقال عناصرها بالتعاون بين الحرس الثوري ووزارة الأمن".
وأشارت إلى أن أعضاء هذه الخلية "كانوا يتلقون أجورهم بالعملة الرقمية".
ونوهت الوكالة بأن "العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني كانت أعلنت، في حزيران/يونيو من العام الجاري، اعتقال شبكة عميلة تقوم بتوجيه من جهاز استخبارات الكيان الصهيوني بسرقة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وعمليات الخطف، وبالتالي تم اعتقال عناصرها بالتعاون بين الحرس الثوري ووزارة الأمن".
وأشارت إلى أن أعضاء هذه الخلية "كانوا يتلقون أجورهم بالعملة الرقمية".
وأوضحت أنه "وبعد إلقاء القبض على المتهمين ومحاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم رُفع الملف للاستئناف إلى المحكمة العليا التي أكدت الأحكام الصادرة".
وأعلنت طهران مرات عدة توقيف أشخاص يعملون لصالح أجهزة استخبارات دول أجنبية لا سيما إسرائيل.
وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.
كما تتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين منهم مسؤول بارز قتل في أيار/مايو الماضي.
وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.
كما تتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين منهم مسؤول بارز قتل في أيار/مايو الماضي.