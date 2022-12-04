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https://sputnikarabic.ae/20221204/إيران-تنفذ-حكم-الإعدام-بحق-4-أشخاص-لإدانتهم-بالتعاون-مع-المخابرات-الإسرائيلية-1070820897.html
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص لإدانتهم بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص لإدانتهم بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية
نفذت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق 4 أشخاص أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T08:52+0000
2022-12-04T08:52+0000
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وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أنه "تم فجر اليوم الأحد تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 عناصر من خلية عميلة لجهاز استخبارات الكيان الصهيوني، فيما حكم على 3 عناصر آخرين في الخلية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام".ونوهت الوكالة بأن "العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني كانت أعلنت، في حزيران/يونيو من العام الجاري، اعتقال شبكة عميلة تقوم بتوجيه من جهاز استخبارات الكيان الصهيوني بسرقة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وعمليات الخطف، وبالتالي تم اعتقال عناصرها بالتعاون بين الحرس الثوري ووزارة الأمن".وأشارت إلى أن أعضاء هذه الخلية "كانوا يتلقون أجورهم بالعملة الرقمية".وأوضحت أنه "وبعد إلقاء القبض على المتهمين ومحاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم رُفع الملف للاستئناف إلى المحكمة العليا التي أكدت الأحكام الصادرة".وأعلنت طهران مرات عدة توقيف أشخاص يعملون لصالح أجهزة استخبارات دول أجنبية لا سيما إسرائيل.وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.كما تتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين منهم مسؤول بارز قتل في أيار/مايو الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221203/إسرائيل-تتهم-إيران-بتنفيذ-16-هجوما-على-سفن-أجنبية-في-الخليج-والبحر-الأحمر-خلال-السنوات-الـ-5-1070796231.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص لإدانتهم بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية

08:52 GMT 04.12.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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نفذت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق 4 أشخاص أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أنه "تم فجر اليوم الأحد تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 عناصر من خلية عميلة لجهاز استخبارات الكيان الصهيوني، فيما حكم على 3 عناصر آخرين في الخلية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام".

ونوهت الوكالة بأن "العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني كانت أعلنت، في حزيران/يونيو من العام الجاري، اعتقال شبكة عميلة تقوم بتوجيه من جهاز استخبارات الكيان الصهيوني بسرقة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وعمليات الخطف، وبالتالي تم اعتقال عناصرها بالتعاون بين الحرس الثوري ووزارة الأمن".

وأشارت إلى أن أعضاء هذه الخلية "كانوا يتلقون أجورهم بالعملة الرقمية".
وأوضحت أنه "وبعد إلقاء القبض على المتهمين ومحاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم رُفع الملف للاستئناف إلى المحكمة العليا التي أكدت الأحكام الصادرة".
وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
إسرائيل تتهم إيران بتنفيذ 16 هجوما على سفن أجنبية في الخليج والبحر الأحمر خلال السنوات الـ 5 الأخيرة
أمس, 11:46 GMT
وأعلنت طهران مرات عدة توقيف أشخاص يعملون لصالح أجهزة استخبارات دول أجنبية لا سيما إسرائيل.

وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.

كما تتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين منهم مسؤول بارز قتل في أيار/مايو الماضي.
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