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اصطدام سيارة بقطار كهربائي يوقع عدة إصابات في موسكو
اصطدام سيارة بقطار كهربائي يوقع عدة إصابات في موسكو
أفاد الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، أن قطارًا كهربائيًا وسيارة اصطدما عند معبر غير منظم في منطقة موسكو، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T03:37+0000
2022-12-04T03:37+0000
أخبار روسيا اليوم
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ويجري التحقق من العدد الدقيق للأشخاص الذين أصيبوا في الحادث.يعمل ما لا يقل عن 26 شخصا وتسع وعربات إسعاف وإطفاء في مكان الحادث.وبحسب سلطات الطوراء الروسية، لم يكن هناك تسرب للوقود.
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أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا اليوم

اصطدام سيارة بقطار كهربائي يوقع عدة إصابات في موسكو

03:37 GMT 04.12.2022
© Sputnik . Владимир Федоренкоقطار موسكو - كالينينغراد
قطار موسكو - كالينينغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© Sputnik . Владимир Федоренко
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أفاد الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، أن قطارًا كهربائيًا وسيارة اصطدما عند معبر غير منظم في منطقة موسكو، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.
ويجري التحقق من العدد الدقيق للأشخاص الذين أصيبوا في الحادث.
يعمل ما لا يقل عن 26 شخصا وتسع وعربات إسعاف وإطفاء في مكان الحادث.
وبحسب سلطات الطوراء الروسية، لم يكن هناك تسرب للوقود.
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:59 GMT
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