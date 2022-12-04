https://sputnikarabic.ae/20221204/اصطدام-سيارة-بقطار-كهربائي-يوقع-عدة-إصابات-في-موسكو-1070816552.html
اصطدام سيارة بقطار كهربائي يوقع عدة إصابات في موسكو
اصطدام سيارة بقطار كهربائي يوقع عدة إصابات في موسكو
أفاد الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، أن قطارًا كهربائيًا وسيارة اصطدما عند معبر غير منظم في منطقة موسكو، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T03:37+0000
2022-12-04T03:37+0000
2022-12-04T03:37+0000
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/14/1063888861_0:167:3000:1855_1920x0_80_0_0_3de01eadb120e292ea4b0e2791ef5de5.jpg
ويجري التحقق من العدد الدقيق للأشخاص الذين أصيبوا في الحادث.يعمل ما لا يقل عن 26 شخصا وتسع وعربات إسعاف وإطفاء في مكان الحادث.وبحسب سلطات الطوراء الروسية، لم يكن هناك تسرب للوقود.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/14/1063888861_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c0032af37671588a5f317282b28b9006.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم
اصطدام سيارة بقطار كهربائي يوقع عدة إصابات في موسكو
تابعنا عبر
أفاد الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، أن قطارًا كهربائيًا وسيارة اصطدما عند معبر غير منظم في منطقة موسكو، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.
ويجري التحقق من العدد الدقيق للأشخاص
الذين أصيبوا في الحادث.
يعمل ما لا يقل عن 26 شخصا وتسع وعربات إسعاف وإطفاء في مكان الحادث.
وبحسب سلطات الطوراء الروسية، لم يكن هناك تسرب للوقود.