https://sputnikarabic.ae/20221204/اكتشاف-حقل-غاز-جديد-في-مصر-باحتياطي-35-تريليون-قدم-مكعب-1070828517.html
اكتشاف حقل غاز جديد في مصر باحتياطي 3.5 تريليون قدم مكعب
اكتشاف حقل غاز جديد في مصر باحتياطي 3.5 تريليون قدم مكعب
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بأنه تم اكتشاف حقل غاز جديد في مصر باحتياطي يقدر بـ 3.5 تريليون قدم مكعب. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T13:10+0000
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وذكر موقع "مبتدا"، أن شركة "شيفرون" الأمريكية العملاقة اكتشفت حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام مدينة العريش المصرية.وأضافت أن عمليات حفر البئر تمت بواسطة سفينة "ستينا فورث".كما أوضحت "شيفرون" أن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة دفعة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، إلى جانب الاكتشافات الأخرى فى مجال النفط والغاز.وفي سياق آخر، صرح وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا لوسائل إعلام، بأن "هناك طفرة مرتقبة تنتظر صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية والبتروكيماويات بختام العام الحالي".وأضاف أن إيرادات مصر المستهدفة من صادرات تلك المنتجات الثلاثة ستتراوح بين 18 19- مليار دولار بنهاية العام الحالي.ولفت إلى أنه من المستهدف رفع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال هذا العام إلى 8 ملايين طن، متوقعا أن تتراوح إيرادات مصر بنهاية العام الحالي من صادرات الغاز الطبيعي بين -10 12 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221127/مصر-تعلن-تصدير-نحو-8-ملايين-طن-من-الغاز-الطبيعي-المسال-و90-منها-لأسواق-الاتحاد-الأوروبي-1070593452.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي
اكتشاف حقل غاز جديد في مصر باحتياطي 3.5 تريليون قدم مكعب
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أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بأنه تم اكتشاف حقل غاز جديد في مصر باحتياطي يقدر بـ 3.5 تريليون قدم مكعب.
وذكر
موقع "مبتدا"، أن شركة "شيفرون" الأمريكية العملاقة اكتشفت حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام مدينة العريش المصرية.
ونقل الموقع عن الشركة، قولها إنها اكتشفت البئر البحري "نرجس 1X"، الواقع فى منطقة النرجس البحرية، حيث تبلغ احتياطاته 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وأضافت أن عمليات حفر البئر تمت بواسطة سفينة "ستينا فورث".
كما أوضحت "شيفرون" أن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة دفعة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، إلى جانب الاكتشافات الأخرى فى مجال النفط والغاز.
وفي سياق آخر، صرح
وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا لوسائل إعلام، بأن "هناك طفرة مرتقبة تنتظر صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية والبتروكيماويات بختام العام الحالي".
وأضاف أن إيرادات مصر المستهدفة من صادرات تلك المنتجات الثلاثة ستتراوح بين 18 19- مليار دولار بنهاية العام الحالي.
ولفت إلى أنه من المستهدف رفع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال
هذا العام إلى 8 ملايين طن، متوقعا أن تتراوح إيرادات مصر بنهاية العام الحالي من صادرات الغاز الطبيعي بين -10 12 مليار دولار.