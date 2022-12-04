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https://sputnikarabic.ae/20221204/الاتحاد-الأوروبي-نشعر-بقلق-بالغ-من-قتل-10-فلسطينيين-على-يد-قوى-الأمن-الاسرائيلية-1070818875.html
الاتحاد الأوروبي: نشعر بقلق بالغ من قتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الإسرائيلية
الاتحاد الأوروبي: نشعر بقلق بالغ من قتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الإسرائيلية
علق الاتحاد الأوروبي على مقتل 10 فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، مؤكدًا شعوره بقلق بالغ حيال ارتفاع مستوى العنف من الجانب الإسرائيلي. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T07:27+0000
2022-12-04T07:33+0000
العالم العربي
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ووفقا لما نشره المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد عبّر عما وصفه بـ "القلق البالغ" إزاء هذا الأمر.وقال: "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، مدللا على ذلك، بقوله: "خلال الأيام الماضية وحدها، قُتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الأسرائيلية".ودعا بوينو إلى ضرورة التحقيق في هذه الوقائع التي قال إنها "غير مقبولة"، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبيها، وقال: "يجب التحقيق في هذه الوقائع غير المقبولة ويجب أن تكون هناك مساءلة كاملة".ولفت إلى أن القانون الدولي يجرم هذه الأفعال ولا يبيح استخدام القوة المميتة إلا في حالة التهديد الخطير، وهي منعدمة في الحالة الإسرائيلية الفلسطينية.وقال: "بموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير استخدام القوة المميتة إلا في المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة".طالع أيضا: الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة
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العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: نشعر بقلق بالغ من قتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الإسرائيلية

07:27 GMT 04.12.2022 (تم التحديث: 07:33 GMT 04.12.2022)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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علق الاتحاد الأوروبي على مقتل 10 فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، مؤكدًا شعوره بقلق بالغ حيال ارتفاع مستوى العنف من الجانب الإسرائيلي.
ووفقا لما نشره المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد عبّر عما وصفه بـ "القلق البالغ" إزاء هذا الأمر.
وقال: "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، مدللا على ذلك، بقوله: "خلال الأيام الماضية وحدها، قُتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الأسرائيلية".

ووصف المسؤول الأوروبي طريقة قتل أحد الفلسطينيين وهو عمار مفلح بأنها مأساوية، قائلا: "كان مقتل الفلسطيني عمار مفلح المأساوي يوم أمس على يد أحد أفراد قوى الأمن الاسرائيلية آخر مثال على ذلك".

ودعا بوينو إلى ضرورة التحقيق في هذه الوقائع التي قال إنها "غير مقبولة"، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبيها، وقال: "يجب التحقيق في هذه الوقائع غير المقبولة ويجب أن تكون هناك مساءلة كاملة".
ولفت إلى أن القانون الدولي يجرم هذه الأفعال ولا يبيح استخدام القوة المميتة إلا في حالة التهديد الخطير، وهي منعدمة في الحالة الإسرائيلية الفلسطينية.
وقال: "بموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير استخدام القوة المميتة إلا في المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة".
طالع أيضا: الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة
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