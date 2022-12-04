https://sputnikarabic.ae/20221204/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-بلدانه-إلى-مواجهة-تشوهات-خطة-المناخ-الأمريكية-1070836345.html
الاتحاد الأوروبي يدعو بلدانه إلى مواجهة "تشوهات" خطة المناخ الأمريكية
الاتحاد الأوروبي يدعو بلدانه إلى مواجهة "تشوهات" خطة المناخ الأمريكية
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن الكتلة يجب أن تعمل على معالجة "التشوهات" التي خلقتها خطة واشنطن البالغة قيمتها 430 مليار... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T15:44+0000
2022-12-04T15:44+0000
2022-12-04T15:44+0000
اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت فون دير لاين في كلمة ألقتها في كلية أوروبا في مدينة بروج البلجيكية، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات "لإعادة التوازن إلى ساحة اللعب، حيث يتسبب قانون خفض التضخم أو غيره من الإجراءات في حدوث تشوهات".وجهت دول الاتحاد الأوروبي انتقادات إلى قانون خفض التضخم التاريخي لواشنطن، معتبرة أنه مخالف للمنافسة ويشكل تهديدا للوظائف الأوروبية، خاصة في قطاعي الطاقة والسيارات.القانون، المصمم لتسريع انتقال الولايات المتحدة إلى اقتصاد منخفض الكربون، يحتوي على نحو 370 مليار دولار من الإعانات للطاقة الخضراء، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية للسيارات الكهربائية والبطاريات المصنوعة في الولايات المتحدة.وقالت فون دير لاين إن على الاتحاد الأوروبي العمل مع الولايات المتحدة لمعالجة بعض الجوانب الأكثر إثارة للقلق في القانون، وتعديل بروكسل لقواعد تسهيل الاستثمار العام في التحول البيئي، وإعادة تقييم الحاجة لمزيد من التمويل الأوروبي لعملية الانتقال.انتهز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرصة زيارته لواشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي، للتعبير عن عدم شعوره بالرضا بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20221130/غضب-أوروبي-من-سياسة-بايدن-حول-الطاقة-وماكرون-يريد-تخفيض-الصراع-بين-روسيا-والغرب-1070693817.html
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اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
الاتحاد الأوروبي يدعو بلدانه إلى مواجهة "تشوهات" خطة المناخ الأمريكية
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن الكتلة يجب أن تعمل على معالجة "التشوهات" التي خلقتها خطة واشنطن البالغة قيمتها 430 مليار دولار لتحفيز التقنيات الصديقة للمناخ.
وذكرت فون دير لاين في كلمة ألقتها في كلية أوروبا في مدينة بروج البلجيكية، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات "لإعادة التوازن إلى ساحة اللعب، حيث يتسبب قانون خفض التضخم أو غيره من الإجراءات في حدوث تشوهات".
وجهت دول الاتحاد الأوروبي انتقادات إلى قانون خفض التضخم التاريخي لواشنطن، معتبرة أنه مخالف للمنافسة ويشكل تهديدا للوظائف الأوروبية، خاصة في قطاعي الطاقة والسيارات.
القانون، المصمم لتسريع انتقال الولايات المتحدة إلى اقتصاد منخفض الكربون، يحتوي على نحو 370 مليار دولار من الإعانات للطاقة الخضراء، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية للسيارات الكهربائية والبطاريات المصنوعة في الولايات المتحدة.
وقالت فون دير لاين إن على الاتحاد الأوروبي العمل مع الولايات المتحدة لمعالجة بعض الجوانب الأكثر إثارة للقلق في القانون، وتعديل بروكسل لقواعد تسهيل الاستثمار العام في التحول البيئي، وإعادة تقييم الحاجة لمزيد من التمويل الأوروبي لعملية الانتقال.
انتهز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرصة زيارته لواشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي، للتعبير عن عدم شعوره بالرضا
بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.