https://sputnikarabic.ae/20221204/الاتفاق-على-عقد-قمة-إقليمية-في-الأردن-قبل-نهاية-العام-1070845768.html
الاتفاق على عقد قمة إقليمية في الأردن قبل نهاية العام
الاتفاق على عقد قمة إقليمية في الأردن قبل نهاية العام
يستعد الأردن، خلال الشهر الجاري، لاحتضان قمة إقليمية تجمع العراق والدول المجاورة له بمشاركة فرنسية، بحسب إعلام رسمي. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T21:37+0000
2022-12-04T21:37+0000
2022-12-04T21:37+0000
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وقالت قناة "المملكة" الأردنية، نقلا عن بيان لقصر الإليزيه، إن عمان ستستضيف القمة قبل نهاية العام والتي ستكون على غرار مؤتمر بغداد في آب/أغسطس 2021.وأصدر الإليزيه البيان، عقب مكالمة هاتفية جرت اليوم الأحد، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.وبحسب البيان بحث ماكرون والسوداني "سبل تعزيز التعاون الثنائي بين فرنسا والعراق"، وسلطا الضوء على الوضع الإقليمي، وعبرا عن قلقهما إزاء "تصاعد التوترات".واتفق الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء العراقي "على مواصلة التحضير بالتنسيق مع الأردن للقمة المقبلة التي ستجمع في عمان قادة المنطقة الرئيسيين ورئيس الجمهورية قبل نهاية العام".وقال ماكرون "العراق يمكن أن يعتمد على دعم فرنسا في مواجهة التهديدات والاعتداءات على سيادته واستقراره وكذلك في محاربته للإرهاب".وأضاف الإليزيه أن ماكرون دعا السوداني لزيارة فرنسا مطلع العام 2023.وفي 28 أغسطس 2021، عقد في العاصمة العراقية مؤتمر بغداد بمشاركة تسع دول عربية وأجنبية، إضافة إلى عدة منظمات إقليمية ودولية، وجاء في بيانه الختامي مساندة العراق أمنيا واقتصاديا بما يحقق استقراره وسيادته ووحدة أراضيه.
https://sputnikarabic.ae/20210828/اتفاقيات-وتعاون-عملاق-في-اختتام-مؤتمر-بغداد-للشراكة-بين-دول-الجوار-1049966846.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم العربي
الاتفاق على عقد قمة إقليمية في الأردن قبل نهاية العام
تابعنا عبر
يستعد الأردن، خلال الشهر الجاري، لاحتضان قمة إقليمية تجمع العراق والدول المجاورة له بمشاركة فرنسية، بحسب إعلام رسمي.
وقالت قناة
"المملكة" الأردنية، نقلا عن بيان لقصر الإليزيه، إن عمان ستستضيف القمة قبل نهاية العام والتي ستكون على غرار مؤتمر بغداد في آب/أغسطس 2021.
وأصدر الإليزيه البيان، عقب مكالمة هاتفية جرت اليوم الأحد، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وبحسب البيان بحث ماكرون والسوداني "سبل تعزيز التعاون الثنائي بين فرنسا والعراق"، وسلطا الضوء على الوضع الإقليمي، وعبرا عن قلقهما إزاء "تصاعد التوترات".
واتفق الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء العراقي "على مواصلة التحضير بالتنسيق مع الأردن للقمة المقبلة التي ستجمع في عمان قادة المنطقة الرئيسيين ورئيس الجمهورية قبل نهاية العام".
وقال ماكرون
"العراق يمكن أن يعتمد على دعم فرنسا في مواجهة التهديدات والاعتداءات على سيادته واستقراره وكذلك في محاربته للإرهاب".
وأضاف الإليزيه أن ماكرون دعا السوداني لزيارة فرنسا مطلع العام 2023.
وفي 28 أغسطس 2021، عقد في العاصمة العراقية مؤتمر بغداد
بمشاركة تسع دول عربية وأجنبية، إضافة إلى عدة منظمات إقليمية ودولية، وجاء في بيانه الختامي مساندة العراق أمنيا واقتصاديا بما يحقق استقراره وسيادته ووحدة أراضيه.