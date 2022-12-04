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https://sputnikarabic.ae/20221204/البنك-الدولي-عدد-فقراء-أوكرانيا-يصل-إلى-8-ملايين-شخص-بنهاية-2022-1070846031.html
البنك الدولي: عدد فقراء أوكرانيا يصل إلى 8 ملايين شخص بنهاية 2022
البنك الدولي: عدد فقراء أوكرانيا يصل إلى 8 ملايين شخص بنهاية 2022
أعلنت آنا بيير دي، نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، اليوم الاثنين، إنه بحلول نهاية العام الجاري، سيصل عدد الفقراء في أوكرانيا إلى نحو ثمانية... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T22:32+0000
2022-12-04T22:32+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى في مقابلة، "لطالما أكد البنك الدولي أن العواقب الإنسانية لهذه الحرب ستكون كارثية. اسمحوا لي فقط أن أقدم لكم بعض الأرقام: بحلول نهاية عام 2022، سيعاني ثمانية ملايين شخص في أوكرانيا من الفقر. وهكذا يرتفع معدل الفقر من 2 إلى 25 في المائة من السكان".ولفتت آنا بيير دي إلى أن إعادة إعمار أوكرانيا سيكلف ما لا يقل عن 500 مليار يورو.جاء في بيان صدر عن المفوضية الأوروبية وسلطات كييف والبنك الدولي، في وقت سابق، أن هذه الأطراف الثلاثة، قدرت تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 349 مليار دولار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221204/مصر-تأمل-في-استلام-الدفعة-الأولى-من-قرض-صندوق-النقد-الدولي-1070824830.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

البنك الدولي: عدد فقراء أوكرانيا يصل إلى 8 ملايين شخص بنهاية 2022

22:32 GMT 04.12.2022
© YouTube.comالبنك الدولي
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
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أعلنت آنا بيير دي، نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، اليوم الاثنين، إنه بحلول نهاية العام الجاري، سيصل عدد الفقراء في أوكرانيا إلى نحو ثمانية ملايين.
موسكو - سبوتنيك. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى في مقابلة، "لطالما أكد البنك الدولي أن العواقب الإنسانية لهذه الحرب ستكون كارثية. اسمحوا لي فقط أن أقدم لكم بعض الأرقام: بحلول نهاية عام 2022، سيعاني ثمانية ملايين شخص في أوكرانيا من الفقر. وهكذا يرتفع معدل الفقر من 2 إلى 25 في المائة من السكان".
ولفتت آنا بيير دي إلى أن إعادة إعمار أوكرانيا سيكلف ما لا يقل عن 500 مليار يورو.
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
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11:50 GMT
جاء في بيان صدر عن المفوضية الأوروبية وسلطات كييف والبنك الدولي، في وقت سابق، أن هذه الأطراف الثلاثة، قدرت تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 349 مليار دولار.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
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