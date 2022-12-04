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الجيش العراقي يعلن بدء تنفيذ إجراءات ضبط الحدود المشتركة مع إيران وتركيا
الجيش العراقي يعلن بدء تنفيذ إجراءات ضبط الحدود المشتركة مع إيران وتركيا
أعلن الجيش العراقي، اليوم الأحد، "بدء تنفيذ إجراءات ضبط الحدود المشتركة مع إيران وتركيا". 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T14:33+0000
2022-12-04T14:33+0000
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، في مؤتمر صحفي، إن "القائد العام محمد شياع السوداني أكد خلال الاجتماع الأمني الوزاري ضرورة مسك الحدود من قوات حرس الحدود ‏ومسك الخط الصفري مع الجارتين إيران وتركيا"، مشيراً إلى "أهمية تعزيز قيادة قوات حرس الحدود بالأسلحة والمعدات والأشخاص بما يضمن أن تمسك الحدود"، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.وشدد رسول على أن "العراق يرفض أن تستخدم أرضه للاعتداء على أي دولة جارة"، لافتاً "إننا نمتلك علاقات طيبة مع دول الجوار كافة ونسعى إلى تطويرها بما يخدم مصلحة الأطراف، مع ضرورة احترام سيادة العراق".وأضاف، أن "تعزيز الحدود أمر مناط بالقيادة العسكرية، والأمر المهم هو مسك الحدود والخط الصفري"، مشيراً إلى أن "العمل مستمر وفق توجيه القائد العام للقوات المسلحة من أجل حفظ الأمن والاستقرار وسيادة العراق".وقررت الحكومة العراقية، الشهر الماضي، وضع خطة لإعادة انتشار قوات الحدود على طول الحدود مع إيران وتركيا، وذلك ضمن عدة قرارات ردًا على الهجمات من الدولتين على أراضيها.وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، منذ أسابيع، قصفا إيرانيا وتركيا، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة.واستهدف القصف مواقع ومقار لأحزاب إيرانية وتركية معارضة؛ وهو ما اعتبرته الخارجية العراقية، خرقا لسيادة البلاد، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20221129/السوداني-ملتزمون-بعدم-السماح-باستخدام-الأراضي-العراقية-منطلقا-للإخلال-بأمن-إيران-أو-دول-الجوار-1070655932.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم

الجيش العراقي يعلن بدء تنفيذ إجراءات ضبط الحدود المشتركة مع إيران وتركيا

14:33 GMT 04.12.2022
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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أعلن الجيش العراقي، اليوم الأحد، "بدء تنفيذ إجراءات ضبط الحدود المشتركة مع إيران وتركيا".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، في مؤتمر صحفي، إن "القائد العام محمد شياع السوداني أكد خلال الاجتماع الأمني الوزاري ضرورة مسك الحدود من قوات حرس الحدود ‏ومسك الخط الصفري مع الجارتين إيران وتركيا"، مشيراً إلى "أهمية تعزيز قيادة قوات حرس الحدود بالأسلحة والمعدات والأشخاص بما يضمن أن تمسك الحدود"، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
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29 نوفمبر, 10:41 GMT
وشدد رسول على أن "العراق يرفض أن تستخدم أرضه للاعتداء على أي دولة جارة"، لافتاً "إننا نمتلك علاقات طيبة مع دول الجوار كافة ونسعى إلى تطويرها بما يخدم مصلحة الأطراف، مع ضرورة احترام سيادة العراق".
وأضاف، أن "تعزيز الحدود أمر مناط بالقيادة العسكرية، والأمر المهم هو مسك الحدود والخط الصفري"، مشيراً إلى أن "العمل مستمر وفق توجيه القائد العام للقوات المسلحة من أجل حفظ الأمن والاستقرار وسيادة العراق".
وقررت الحكومة العراقية، الشهر الماضي، وضع خطة لإعادة انتشار قوات الحدود على طول الحدود مع إيران وتركيا، وذلك ضمن عدة قرارات ردًا على الهجمات من الدولتين على أراضيها.
وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، منذ أسابيع، قصفا إيرانيا وتركيا، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة.
واستهدف القصف مواقع ومقار لأحزاب إيرانية وتركية معارضة؛ وهو ما اعتبرته الخارجية العراقية، خرقا لسيادة البلاد، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية.
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