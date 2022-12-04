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https://sputnikarabic.ae/20221204/الحرس-الثوري-الإيراني-نحن-على-بعد-كيلو-متر-واحد-من-مقار-الإرهابيين-في-إقليم-كردستان-العراق-1070840685.html
الحرس الثوري الإيراني: نحن على بعد كيلو متر واحد من مقار الإرهابيين في إقليم كردستان العراق
الحرس الثوري الإيراني: نحن على بعد كيلو متر واحد من مقار الإرهابيين في إقليم كردستان العراق
أكد الحرس الثوري الإيراني، أن قواته "قادرة على ردع الإرهابيين القادمين من إقليم كردستان العراق"، مشيرا إلى أنهم على "مسافة كيلو متر واحد من مقار هؤلاء... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T16:57+0000
2022-12-04T16:57+0000
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وقال القائد في الحرس الثوري رنجبر زاده، في لقاء مع قناة الميادين: "نحن على مسافة كيلومتر واحد من مقار الإرهابيين لكن لن نستهدفهم في حال عدم اعتدائهم علينا"، مضيفا: "نحترم دول الجوار وقادرون على الوصول إلى الإرهابيين في الإقليم لكننا لا نفعل ذلك".وأكد أن "الحرس الثوري يرصد تحركات الإرهابيين في إقليم كردستان العراق وتمكن من منعهم من تحقيق مآربهم"، متابعا: "لدينا الكثير من الاستشراف الاستخباري حول نشاطات الإرهابيين وسنستهدفهم إذا اعتدوا علينا".وأردف رنجبر زاده: "لو لم نعزز مواقعنا في هذه المنطقة لكان الإرهابيون استباحوها"، مشيرا إلى أن "القوات العراقية وعدتنا بإرسال تعزيزات إلى هذه المنطقة لتأمين الأمن فيها".وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، الشهر الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري تعلن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك".وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بدعوى قصف "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن بلاده "تنتظر من العراق عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران".
https://sputnikarabic.ae/20221203/الحرس-الثوري-الإيراني-يسلم-إقليم-كردستان-قائمة-بالمطلوبين-على-وجه-السرعة-1070792942.html
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إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم

الحرس الثوري الإيراني: نحن على بعد كيلو متر واحد من مقار الإرهابيين في إقليم كردستان العراق

16:57 GMT 04.12.2022
© AFP 2022 / SHWAN NAWZADمدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في مدينة أربيل شمال العراق
مدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في مدينة أربيل شمال العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / SHWAN NAWZAD
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أكد الحرس الثوري الإيراني، أن قواته "قادرة على ردع الإرهابيين القادمين من إقليم كردستان العراق"، مشيرا إلى أنهم على "مسافة كيلو متر واحد من مقار هؤلاء الإرهابيين".
وقال القائد في الحرس الثوري رنجبر زاده، في لقاء مع قناة الميادين: "نحن على مسافة كيلومتر واحد من مقار الإرهابيين لكن لن نستهدفهم في حال عدم اعتدائهم علينا"، مضيفا: "نحترم دول الجوار وقادرون على الوصول إلى الإرهابيين في الإقليم لكننا لا نفعل ذلك".
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الحرس الثوري الإيراني يسلم إقليم كردستان قائمة بالمطلوبين "على وجه السرعة"
أمس, 09:37 GMT
وأكد أن "الحرس الثوري يرصد تحركات الإرهابيين في إقليم كردستان العراق وتمكن من منعهم من تحقيق مآربهم"، متابعا: "لدينا الكثير من الاستشراف الاستخباري حول نشاطات الإرهابيين وسنستهدفهم إذا اعتدوا علينا".
وأردف رنجبر زاده: "لو لم نعزز مواقعنا في هذه المنطقة لكان الإرهابيون استباحوها"، مشيرا إلى أن "القوات العراقية وعدتنا بإرسال تعزيزات إلى هذه المنطقة لتأمين الأمن فيها".
وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، الشهر الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري تعلن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك".
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بدعوى قصف "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن بلاده "تنتظر من العراق عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران".
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