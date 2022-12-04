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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221204/الدفاع-الروسية-تعلن-تكبيد-القوات-المعادية-خسائر-فادحة-في-الأرواح-والعتاد-1070824604.html
الدفاع الروسية تعلن تكبيد القوات المعادية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد
الدفاع الروسية تعلن تكبيد القوات المعادية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن القضاء على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 6 مركبات مصفحة على محور دونيتسك في منطقة أرتيوموفسك (باخموت). 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T11:44+0000
2022-12-04T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف البيان: "وعلى محور دونيتسك الجنوبي، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية محاولات لاختراق بلدة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولكنها باءت بالفشل لتعامل القوات الروسية اليقظة على خط الجبهة، حيث تم إجبار وحدات العدو على الدخول في حقل ألغام وتم تدميرها بنيران المدفعية".وصدت القوات الروسية محاولة القوات الأوكرانية الهجوم على محور كوبيانسك، حيث كبدتها خسائر بلغت أكثر من 60 عسكريا.وعلى محور كراسني ليمان، حاول العدو باستخدام مجموعتين تكتيكيتين مهاجمة مواقع القوات الروسية في اتجاه مستوطنات بلوشانكا وتشيرفونوبوفكا وجيتلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونتيجة القصف المدفعي الروسي تم صد الهجوم ودحر العدو إلى مواقعه الأصلية.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن تكبيد القوات المعادية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد

11:44 GMT 04.12.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 04.12.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن القضاء على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 6 مركبات مصفحة على محور دونيتسك في منطقة أرتيوموفسك (باخموت).
وأضاف البيان: "وعلى محور دونيتسك الجنوبي، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية محاولات لاختراق بلدة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولكنها باءت بالفشل لتعامل القوات الروسية اليقظة على خط الجبهة، حيث تم إجبار وحدات العدو على الدخول في حقل ألغام وتم تدميرها بنيران المدفعية".

كما باءت هجمات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مستوطنة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية بالفشل، حيث أدت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية إلى تقهقر العدو إلى مواقعه الأصلية مع تكبده خسائر كبيرة، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 40 جنديًا، وعربة نقل جند وثلاث شاحنات صغيرة.

وصدت القوات الروسية محاولة القوات الأوكرانية الهجوم على محور كوبيانسك، حيث كبدتها خسائر بلغت أكثر من 60 عسكريا.
وعلى محور كراسني ليمان، حاول العدو باستخدام مجموعتين تكتيكيتين مهاجمة مواقع القوات الروسية في اتجاه مستوطنات بلوشانكا وتشيرفونوبوفكا وجيتلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونتيجة القصف المدفعي الروسي تم صد الهجوم ودحر العدو إلى مواقعه الأصلية.
كما تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة وتم إحباط هجماتها في بلدة كريمينايا في جمهورية لوغانسك، كما تم تدمير 3 مجموعات استطلاع أوكرانيا في بلدة تشرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 80 قتيلا وجريحا من العسكريين الأوكرانيين وتم تدمير دبابة وعربة نقل جند وسيارة مصفحة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص10:37 GMT
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