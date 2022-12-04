الرئيس الإسرائيلي فور زيارته للبحرين: خطوة تاريخية في العلاقات بين تل أبيب ودول "اتفاق إبراهام"
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
وصل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، اليوم الأحد، إلى المنامة، تلبية لدعوة رسمية من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكد هرتزوغ في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أنه تلبية لدعوة رسمية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصلت إلى المنامة في زيارة تاريخية.
הסכמי אברהם הביאו עימם שיתוף פעולה אזורי היסטורי, ואני מודה לשר החוץ עבד א-לטיף א-זיאני על קבלת הפנים ועל השותפות החזקה והאקטיבית ב"פורום הנגב" שמניע שת"פ בתחומים קריטיים לכולנו. אנו קוראים למדינות נוספות באזור להצטרף לשותפות אשר מחזקת את המזרח התיכון. 🇮🇱🤝🇧🇭 pic.twitter.com/m5pSHuqwJC— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 4, 2022
وذكر الرئيس الإسرائيلي أن البحرين اختارت مستقبلا أكثر إشراقا من السلام والشراكة وسنتأكد من وصول ثمارها لكل البلدين، إسرائيل والبحرين، وهو ما دعاه إلى رئاسة وفد إسرائيلي من أرباب الصناعة والاقتصاد في بلاده.
ووصف هرتزوغ الزيارة بـ"التاريخية، موضحًا أنها خطوة تاريخية أخرى في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية الموقعة على "اتفاقات إبراهام" وخطوة أخرى باتجاه المزيد من الشعوب التي تنضم لدائرة السلام مع بلاده.
انطلق الرئيس هرتسوغ @Isaac_Herzog في اول زيارة تاريخية لرئيس إسرائيلي للبحرين تلبية لدعوة رسمية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ونشر الرئيس هرتسوغ مقالا في صحيفة الايام البحرينية قائلا ان #البحرين اختارت مستقبلا اكثر اشراقا من السلام والشراكة وسنتأكد من وصول ثمارها لكل 🇧🇭🇮🇱 pic.twitter.com/rxBp3EcikD— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 4, 2022
وأضاف هرتزوغ أن "اتفاقات إبراهام" حملت معها شراكة إقليمية تاريخية، معربًا عن شكره لوزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، الذي استقبله في مطار المنامة، داعيًا "دولا أخرى للانضمام للشراكة التي تعزز الشرق الأوسط"، على حد وصفه.
ووقّعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام 2020 برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.