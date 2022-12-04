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https://sputnikarabic.ae/20221204/الرئيس-الإسرائيلي-فور-زيارته-للبحرين-خطوة-تاريخية-في-العلاقات-بين-تل-أبيب-ودول-اتفاق-إبراهام-1070823130.html
الرئيس الإسرائيلي فور زيارته للبحرين: خطوة تاريخية في العلاقات بين تل أبيب ودول "اتفاق إبراهام"
الرئيس الإسرائيلي فور زيارته للبحرين: خطوة تاريخية في العلاقات بين تل أبيب ودول "اتفاق إبراهام"
وصل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، اليوم الأحد، إلى المنامة، تلبية لدعوة رسمية من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T10:10+0000
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وأكد هرتزوغ في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أنه تلبية لدعوة رسمية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصلت إلى المنامة في زيارة تاريخية.وذكر الرئيس الإسرائيلي أن البحرين اختارت مستقبلا أكثر إشراقا من السلام والشراكة وسنتأكد من وصول ثمارها لكل البلدين، إسرائيل والبحرين، وهو ما دعاه إلى رئاسة وفد إسرائيلي من أرباب الصناعة والاقتصاد في بلاده.ووصف هرتزوغ الزيارة بـ"التاريخية، موضحًا أنها خطوة تاريخية أخرى في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية الموقعة على "اتفاقات إبراهام" وخطوة أخرى باتجاه المزيد من الشعوب التي تنضم لدائرة السلام مع بلاده.وأضاف هرتزوغ أن "اتفاقات إبراهام" حملت معها شراكة إقليمية تاريخية، معربًا عن شكره لوزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، الذي استقبله في مطار المنامة، داعيًا "دولا أخرى للانضمام للشراكة التي تعزز الشرق الأوسط"، على حد وصفه.ووقّعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام 2020 برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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أخبار العالم العربي, إسرائيل, البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار العالم العربي, إسرائيل, البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الرئيس الإسرائيلي فور زيارته للبحرين: خطوة تاريخية في العلاقات بين تل أبيب ودول "اتفاق إبراهام"

10:10 GMT 04.12.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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وصل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، اليوم الأحد، إلى المنامة، تلبية لدعوة رسمية من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكد هرتزوغ في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أنه تلبية لدعوة رسمية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصلت إلى المنامة في زيارة تاريخية.
وذكر الرئيس الإسرائيلي أن البحرين اختارت مستقبلا أكثر إشراقا من السلام والشراكة وسنتأكد من وصول ثمارها لكل البلدين، إسرائيل والبحرين، وهو ما دعاه إلى رئاسة وفد إسرائيلي من أرباب الصناعة والاقتصاد في بلاده.
ووصف هرتزوغ الزيارة بـ"التاريخية، موضحًا أنها خطوة تاريخية أخرى في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية الموقعة على "اتفاقات إبراهام" وخطوة أخرى باتجاه المزيد من الشعوب التي تنضم لدائرة السلام مع بلاده.
وأضاف هرتزوغ أن "اتفاقات إبراهام" حملت معها شراكة إقليمية تاريخية، معربًا عن شكره لوزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، الذي استقبله في مطار المنامة، داعيًا "دولا أخرى للانضمام للشراكة التي تعزز الشرق الأوسط"، على حد وصفه.
ووقّعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام 2020 برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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