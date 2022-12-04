https://sputnikarabic.ae/20221204/الرئيس-الجزائري-وملك-الأردن-يتبادلان-تقليد-الأوسمة-صور-وفيديو-1070819791.html
الرئيس الجزائري وملك الأردن يتبادلان تقليد الأوسمة... صور وفيديو
الرئيس الجزائري وملك الأردن يتبادلان تقليد الأوسمة... صور وفيديو
تبادل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والعاهل الأردني عبد الله الثاني تقليد الأوسمة. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T08:01+0000
2022-12-04T08:01+0000
2022-12-04T08:01+0000
العالم العربي
الجزائر
أوسمة
الملك عبد الله الثاني بن الحسين
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ووفقا لبيان الرئاسة الجزائرية، إن الرئيس عبد المجيد تبون قلّد ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، مساء السبت، وسام الأثير من مصف الاستحقاق الوطني للجمهورية الجزائرية، فيما وشح ملك الأردن الرئيس تبون وسام النهضة المرصع.واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء السبت، ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، الذي يجري زيارة دولة إلى الجزائر تدوم يومينوحلّ العاهل الأردني في مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر، في مستهلّ زيارة دولة تدوم يومين، بدعوة من الرئيس تبون.وقدِم الملك عبد الله الثاني من العاصمة المصرية القاهرة، حيث بدأ جولته التي تشمل مصر والجزائر ثم إيطاليا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, أوسمة, الملك عبد الله الثاني بن الحسين
العالم العربي, الجزائر, أوسمة, الملك عبد الله الثاني بن الحسين
الرئيس الجزائري وملك الأردن يتبادلان تقليد الأوسمة... صور وفيديو
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تبادل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والعاهل الأردني عبد الله الثاني تقليد الأوسمة.
ووفقا لبيان الرئاسة الجزائرية، إن الرئيس عبد المجيد تبون قلّد ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، مساء السبت، وسام الأثير من مصف الاستحقاق الوطني للجمهورية الجزائرية، فيما وشح ملك الأردن الرئيس تبون وسام النهضة المرصع.
واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء السبت، ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، الذي يجري زيارة دولة إلى الجزائر تدوم يومين
وحلّ العاهل الأردني في مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر، في مستهلّ زيارة دولة تدوم يومين، بدعوة من الرئيس تبون.
وقدِم الملك عبد الله الثاني من العاصمة المصرية القاهرة، حيث بدأ جولته التي تشمل مصر والجزائر ثم إيطاليا.