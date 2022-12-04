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العراق...تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي
العراق...تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي
أفادت وسائل إعلام عراقية بأنه تم تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي، صباح اليوم الأحد. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T07:56+0000
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وذكر موقع "السومرية نيوز"، أن مطار أربيل قام بتعليق حركة الطيران نتيجة سوء الأحوال الجوية.وكان مطار بغداد الدولي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أيضا توقف حركة الملاحة الجوية في المطار بسبب الظروف الجوية.وذكرت إدارة المطار في بيان أنه "تم إيقاف حركة الطيران، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م منذ الساعة الثالثة من صباح هذا اليوم الأحد".وأضافت: "سيتم الإعلان لاحقا أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

العراق...تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي

07:56 GMT 04.12.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDمطار أربيل الدولي
مطار أربيل الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
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أفادت وسائل إعلام عراقية بأنه تم تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي، صباح اليوم الأحد.
وذكر موقع "السومرية نيوز"، أن مطار أربيل قام بتعليق حركة الطيران نتيجة سوء الأحوال الجوية.
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وكان مطار بغداد الدولي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أيضا توقف حركة الملاحة الجوية في المطار بسبب الظروف الجوية.

وذكرت إدارة المطار في بيان أنه "تم إيقاف حركة الطيران، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م منذ الساعة الثالثة من صباح هذا اليوم الأحد".
وأضافت: "سيتم الإعلان لاحقا أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".
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