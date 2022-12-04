https://sputnikarabic.ae/20221204/العراقتعليق-الرحلات-الجوية-في-مطار-أربيل-الدولي--1070819676.html
العراق...تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي
العراق...تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي
أفادت وسائل إعلام عراقية بأنه تم تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي، صباح اليوم الأحد. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T07:56+0000
2022-12-04T07:56+0000
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وذكر موقع "السومرية نيوز"، أن مطار أربيل قام بتعليق حركة الطيران نتيجة سوء الأحوال الجوية.وكان مطار بغداد الدولي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أيضا توقف حركة الملاحة الجوية في المطار بسبب الظروف الجوية.وذكرت إدارة المطار في بيان أنه "تم إيقاف حركة الطيران، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م منذ الساعة الثالثة من صباح هذا اليوم الأحد".وأضافت: "سيتم الإعلان لاحقا أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".
https://sputnikarabic.ae/20220704/مطار-أربيل-يرفض-هبوط-طائرة-ركاب-إيرانية-لم-يتم-إخطارنا-مسبقا-1064627165.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق...تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي
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أفادت وسائل إعلام عراقية بأنه تم تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي، صباح اليوم الأحد.
وذكر
موقع "السومرية نيوز"، أن مطار أربيل قام بتعليق حركة الطيران نتيجة سوء الأحوال الجوية.
وكان مطار بغداد الدولي
قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أيضا توقف حركة الملاحة الجوية في المطار بسبب الظروف الجوية.
وذكرت إدارة المطار في بيان أنه "تم إيقاف حركة الطيران، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م منذ الساعة الثالثة من صباح هذا اليوم الأحد".
وأضافت: "سيتم الإعلان لاحقا أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".