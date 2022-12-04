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https://sputnikarabic.ae/20221204/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدنا-في-جمهورية-دونيتسك-بـ24-قذيفة-1070834346.html
القوات الأوكرانية تستهدف مدنا في جمهورية دونيتسك بـ24 قذيفة
القوات الأوكرانية تستهدف مدنا في جمهورية دونيتسك بـ24 قذيفة
قصفت القوات الأوكرانية مدينتي دونيتسك وغورلوفكا، وأطلقت ما مجموعه 24 قذيفة من عيار 152 و155 ملم، حسبما أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T15:46+0000
2022-12-04T15:46+0000
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وصرح المكتب في بيان عبر قناته على "تليغرام" اليوم الأحد: "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه منطقة نيتايلوفو في مدينة دونيتسك باستخدام 12 قذيفة من عيار 155 ملم".وأفاد المكتب في وقت سابق من اليوم الأحد أن القوات الأوكرانية قصفت مركز مدينة دونيتسك بصاروخين من راجمة "غراد".وذكر أنه قد "تم تسجيل إطلاق نار من طرف الوحدات العسكرية الأوكرانية في اتجاه منطقة تونينكوي في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق صاروخين من راجمة غراد بي إم-21".ويعد هذا ثاني قصف لمركز دونيتسك خلال حوالي نصف ساعة، حيث أطلقت القوات الأوكرانية ستة صواريخ غراد على منطقة فوروشيلوفسكي.
https://sputnikarabic.ae/20221204/الدفاع-الروسية-تعلن-تكبيد-القوات-المعادية-خسائر-فادحة-في-الأرواح-والعتاد-1070824604.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

القوات الأوكرانية تستهدف مدنا في جمهورية دونيتسك بـ24 قذيفة

15:46 GMT 04.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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قصفت القوات الأوكرانية مدينتي دونيتسك وغورلوفكا، وأطلقت ما مجموعه 24 قذيفة من عيار 152 و155 ملم، حسبما أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
وصرح المكتب في بيان عبر قناته على "تليغرام" اليوم الأحد: "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه منطقة نيتايلوفو في مدينة دونيتسك باستخدام 12 قذيفة من عيار 155 ملم".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
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11:44 GMT

وأضاف المكتب أن القوات الأوكرانية أطلقت سبع قذائف من عيار 152 ملم على قرية غورلوفكا، وخمس قذائف من نفس العيار على منطقة بتروفسك في دونيتسك.

وأفاد المكتب في وقت سابق من اليوم الأحد أن القوات الأوكرانية قصفت مركز مدينة دونيتسك بصاروخين من راجمة "غراد".
وذكر أنه قد "تم تسجيل إطلاق نار من طرف الوحدات العسكرية الأوكرانية في اتجاه منطقة تونينكوي في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق صاروخين من راجمة غراد بي إم-21".
ويعد هذا ثاني قصف لمركز دونيتسك خلال حوالي نصف ساعة، حيث أطلقت القوات الأوكرانية ستة صواريخ غراد على منطقة فوروشيلوفسكي.
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