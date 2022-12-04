https://sputnikarabic.ae/20221204/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-سلاح-الجو-يقصف-الآن-أهدافا-في-قطاع-غزة-1070815865.html
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة
شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على قطاع غزة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية نحو إسرائيل من قطاع غزة مساء أمس. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T00:38+0000
2022-12-04T00:38+0000
2022-12-04T00:38+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "سلاح الجو يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة". مؤكدا أنه تم استهداف نفقًا تابعًا لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، وورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لمنظمة حماس حيث تشكل الورشة موقعًا مركزيًا لإنتاج معظم القذائف الصاروخية التابعة للحركة"، حسب قوله.ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة شلوميت في غلاف القطاع.وخلال الأيام الأخيرة الماضية، صعَّدت إسرائيل من عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، آخرهم الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما)، الذي اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بقتله "بدم بارد" في بلدة حوارة جنوب نابلس.ويتخوف مراقبون من أن تكون هذه العمليات ترجمة فعلية لتوجيهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي لم يتول منصبه بعد، لكنه سبق وتعهد بتخفيف إجراءات إطلاق النار على الفلسطينيين.ويعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومته، التي تضم وفق الاتفاق الموقع حتى الآن، شخصيات من أقصى يمين الخارطة السياسية الإسرائيلية، سوف تشغل بما في ذلك مناصب أمنية حساسة، تنعكس بشكل مباشر على الصراع مع الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20221203/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يقصف-موقعا-للفصائل-الفلسطينية-في-قطاع-غزة-1070815609.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة
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شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على قطاع غزة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية نحو إسرائيل من قطاع غزة مساء أمس.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "سلاح الجو يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة
". مؤكدا أنه تم استهداف نفقًا تابعًا لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، وورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لمنظمة حماس حيث تشكل الورشة موقعًا مركزيًا لإنتاج معظم القذائف الصاروخية التابعة للحركة"، حسب قوله.
وأضاف، أن الغارات الجوية التي تأتي لتطال هي أيضا قدرات بناء القوة والتسلح لدى حماس في قطاع غزة.
ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة شلوميت في غلاف القطاع.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، صعَّدت إسرائيل من عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، آخرهم الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما)، الذي اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بقتله "بدم بارد" في بلدة حوارة جنوب نابلس.
ويتخوف مراقبون من أن تكون هذه العمليات ترجمة فعلية لتوجيهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي لم يتول منصبه بعد، لكنه سبق وتعهد بتخفيف إجراءات إطلاق النار على الفلسطينيين.
ويعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومته، التي تضم وفق الاتفاق الموقع حتى الآن، شخصيات من أقصى يمين الخارطة السياسية الإسرائيلية، سوف تشغل بما في ذلك مناصب أمنية حساسة، تنعكس بشكل مباشر على الصراع مع الفلسطينيين.