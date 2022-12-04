https://sputnikarabic.ae/20221204/المركزي-العراقي-يعلن-موعد-اجتماعات-بعثة-صندوق-النقد-الدولي-إلى-بغداد-1070829122.html
"المركزي" العراقي يعلن موعد اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي إلى بغداد
"المركزي" العراقي يعلن موعد اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي إلى بغداد
حدد البنك المركزي العراقي موعد اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي إلى العاصمة بغداد، يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمقر البنك. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T13:16+0000
2022-12-04T13:16+0000
2022-12-04T13:16+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
صندوق النقد الدولي
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال مدير المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي، عمر عاصم: "الاجتماع سينعقد الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ووزيرة المالية طيف سامي وفريق بعثة صندوق النقد الدولي".ولفت إلى أن الدعوة سيتم توجيهها إلى "ممثلي وزارات التخطيط والكهرباء والعمل والموارد المائية والبيئة من أجل حضور الاجتماع".وقال: "اجتماع البعثة مع البنك المركزي العراقي يهدف إلى تطوير العمل بالقطاع المصرفي العراقي خصوصاً أنه اكتسب الثقة الدولية وتعزيز الشمول المالي فضلاً عن تعزيز التعاون النقدي العالمي وضمان الاستقرار المالي".يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، كان قد أصدر في سبتمبر/ أيلول الماضي، تقريرا توقع فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا في مخطط بياني نشره على موقعه الإلكتروني أن "النسبة السنوية للعام الجاري ستبلغ 9.5%".طالع أيضا: شروط صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم إلى العراق
https://sputnikarabic.ae/20210125/قروض-صندوق-النقد-الدولي-هل-تنقذ-الاقتصاد-العراقي-أم-تدمره؟-1047908961.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم, صندوق النقد الدولي
العالم العربي, أخبار العراق اليوم, صندوق النقد الدولي
"المركزي" العراقي يعلن موعد اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي إلى بغداد
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حدد البنك المركزي العراقي موعد اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي إلى العاصمة بغداد، يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمقر البنك.
ووفقا لتصريحات نقلتها
وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال مدير المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي، عمر عاصم: "الاجتماع سينعقد الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ووزيرة المالية طيف سامي وفريق بعثة صندوق النقد الدولي".
ولفت إلى أن الدعوة سيتم توجيهها إلى "ممثلي وزارات التخطيط والكهرباء والعمل والموارد المائية والبيئة من أجل حضور الاجتماع".
وفيما أكد عاصم أن "الاجتماع في يومه الأول سيتمحور حول تحديات السياسات الرئيسية"، أشار إلى أن البعثة ستعقد على هامش زيارتها اجتماعا "في اليوم الثاني مع الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركة "فيتاز" وكادر من دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي".
وقال: "اجتماع البعثة مع البنك المركزي العراقي يهدف إلى تطوير العمل بالقطاع المصرفي العراقي خصوصاً أنه اكتسب الثقة الدولية وتعزيز الشمول المالي فضلاً عن تعزيز التعاون النقدي العالمي وضمان الاستقرار المالي".
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي
، كان قد أصدر في سبتمبر/ أيلول الماضي، تقريرا توقع فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا في مخطط بياني نشره على موقعه الإلكتروني أن "النسبة السنوية للعام الجاري ستبلغ 9.5%".