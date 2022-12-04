https://sputnikarabic.ae/20221204/المستشار-الألماني-يعتزم-زيارة-الهند-في-الربع-الأول-من-2023--1070843471.html

المستشار الألماني يعتزم زيارة الهند في الربع الأول من 2023

المستشار الألماني يعتزم زيارة الهند في الربع الأول من 2023

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، اليوم الأحد، أن المستشار الألماني أولاف شولتس يعتزم زيارة الهند في الربع الأول من العام المقبل. 04.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-04T19:03+0000

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سبوتنيك. قالت بربوك لصحيفة "ذا هندو" الهندية، "المستشار يعتزم زيارة الهند في الربع الأول من عام 2023، فالتعامل عن كثب مع الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين أمر عزيز على قلوبنا".ومن المنتظر أن تجري بربوك زيارة رسمية لنيودلهي في الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر/ كانون الثاني لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، وسيناقش الوزيران القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.يذكر أن الهند تسلمت رئاسة مجموعة العشرين في الأول من ديسمبر الجاري وتستمر في رئاستها حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 ، ومن المتوقع عقد حوالي 200 اجتماع للمجموعة على مستويات مختلفة خلال العام المقبل، ومن المقرر عقد الحدث الرئيسي خلال الرئاسة الهندية، وهو قمة مجموعة العشرين، في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/ أيلول 2023.وخلال فترة ولاية الهند، من المتوقع أن يتم عقد عدد من الاجتماعات حول مكافحة الإرهاب وإصلاحات السياسات متعددة الأطراف للتحديات العالمية، حيث يترأس جايشانكار تلك الاجتماعات.

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