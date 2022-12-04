عربي
https://sputnikarabic.ae/20221204/الناتو-يجري-تدريبات-استعدادا-لحرب-إلكترونية-شاملة-1070824194.html
"الناتو" يجري تدريبات استعدادا لحرب إلكترونية شاملة
"الناتو" يجري تدريبات استعدادا لحرب إلكترونية شاملة
شارك أكثر من ألف متخصص في أمن الإنترنت من أعضاء الناتو وحلفائه في جميع أنحاء العالم في تدريب هذا الأسبوع لاختبار وتعزيز دفاعات الحلف الإلكترونية. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T11:18+0000
2022-12-04T11:18+0000
الناتو
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068898994_312:666:2769:2048_1920x0_80_0_0_aa4dc73b55fbc65d886f4404930e7977.jpg
وذكرت مجلة "بوليتيكو"، أن العاصمة الإستونية تالين شهدت هذا الأسبوع اجتماع 150 خبيرا بالأمن السيبراني في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، استعدادا لحرب إلكترونية متوقعة.وأضافت أن أكثر من 1000 متخصص في أمن الإنترنت من أعضاء "الناتو" وحلفائه في جميع أنحاء العالم، شاركوا في تدريب لاختبار وتعزيز دفاعات الحلف الإلكترونية.وتضمن الاجتماع أيضا تجريب التقنيات الجديدة، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مواجهة التهديدات السيبرانية.وتعليقا على هذه الخطوة، قال الكولونيل بيرند هانسن، رئيس فرع الفضاء الإلكتروني في "الناتو": "الأمر جدي ولم يعد خياليا. مثل هذه الحروب قد تحدث في الواقع".من جانبه، قال الكولونيل في البحرية الأمريكية تشارلز إليوت، مدير التدريبات، للصحفيين "كانت التدريبات ناجحة"، ولكنه رفض إعطاء تفاصيل حول نقاط الضعف التي تم اكتشافها.كما نقلت المجلة عن مسؤولين مشاركين في الاجتماع، قولهم إنهم "أدرجوا سيناريوهات ودروسا من الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الأوكرانية هذا العام، بما في ذلك شبكات الكهرباء".وبحسب "بوليتيكو"، جاء هذا الاجتماع نظرا لأن سيناريو الحرب الإلكترونية الشاملة بات واقعيا لـ"الناتو" منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20210820/روسيا-تجهز-طائرات-بدون-طيار-بأنظمة-حرب-إلكترونيةصور-1049889754.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068898994_551:693:2358:2048_1920x0_80_0_0_72bcbfd842676ddbb60ca66ebd0448ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
الناتو, العالم, أخبار العالم الآن

"الناتو" يجري تدريبات استعدادا لحرب إلكترونية شاملة

11:18 GMT 04.12.2022
© AFP 2022 / Petras Malukasجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / Petras Malukas
تابعنا عبرTelegram
شارك أكثر من ألف متخصص في أمن الإنترنت من أعضاء الناتو وحلفائه في جميع أنحاء العالم في تدريب هذا الأسبوع لاختبار وتعزيز دفاعات الحلف الإلكترونية.
وذكرت مجلة "بوليتيكو"، أن العاصمة الإستونية تالين شهدت هذا الأسبوع اجتماع 150 خبيرا بالأمن السيبراني في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، استعدادا لحرب إلكترونية متوقعة.
وأضافت أن أكثر من 1000 متخصص في أمن الإنترنت من أعضاء "الناتو" وحلفائه في جميع أنحاء العالم، شاركوا في تدريب لاختبار وتعزيز دفاعات الحلف الإلكترونية.
وتضمن الاجتماع أيضا تجريب التقنيات الجديدة، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مواجهة التهديدات السيبرانية.
وتعليقا على هذه الخطوة، قال الكولونيل بيرند هانسن، رئيس فرع الفضاء الإلكتروني في "الناتو": "الأمر جدي ولم يعد خياليا. مثل هذه الحروب قد تحدث في الواقع".
طائرة مسيرة هجومية أوريون-إي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2021
روسيا تجهز طائرات بدون طيار بأنظمة حرب إلكترونية...صور
20 أغسطس 2021, 08:44 GMT
من جانبه، قال الكولونيل في البحرية الأمريكية تشارلز إليوت، مدير التدريبات، للصحفيين "كانت التدريبات ناجحة"، ولكنه رفض إعطاء تفاصيل حول نقاط الضعف التي تم اكتشافها.
كما نقلت المجلة عن مسؤولين مشاركين في الاجتماع، قولهم إنهم "أدرجوا سيناريوهات ودروسا من الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الأوكرانية هذا العام، بما في ذلك شبكات الكهرباء".
وبحسب "بوليتيكو"، جاء هذا الاجتماع نظرا لأن سيناريو الحرب الإلكترونية الشاملة بات واقعيا لـ"الناتو" منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص10:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала