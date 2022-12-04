https://sputnikarabic.ae/20221204/الناتو-يجري-تدريبات-استعدادا-لحرب-إلكترونية-شاملة-1070824194.html
"الناتو" يجري تدريبات استعدادا لحرب إلكترونية شاملة
"الناتو" يجري تدريبات استعدادا لحرب إلكترونية شاملة
شارك أكثر من ألف متخصص في أمن الإنترنت من أعضاء الناتو وحلفائه في جميع أنحاء العالم في تدريب هذا الأسبوع لاختبار وتعزيز دفاعات الحلف الإلكترونية. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T11:18+0000
2022-12-04T11:18+0000
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وذكرت مجلة "بوليتيكو"، أن العاصمة الإستونية تالين شهدت هذا الأسبوع اجتماع 150 خبيرا بالأمن السيبراني في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، استعدادا لحرب إلكترونية متوقعة.وأضافت أن أكثر من 1000 متخصص في أمن الإنترنت من أعضاء "الناتو" وحلفائه في جميع أنحاء العالم، شاركوا في تدريب لاختبار وتعزيز دفاعات الحلف الإلكترونية.وتضمن الاجتماع أيضا تجريب التقنيات الجديدة، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مواجهة التهديدات السيبرانية.وتعليقا على هذه الخطوة، قال الكولونيل بيرند هانسن، رئيس فرع الفضاء الإلكتروني في "الناتو": "الأمر جدي ولم يعد خياليا. مثل هذه الحروب قد تحدث في الواقع".من جانبه، قال الكولونيل في البحرية الأمريكية تشارلز إليوت، مدير التدريبات، للصحفيين "كانت التدريبات ناجحة"، ولكنه رفض إعطاء تفاصيل حول نقاط الضعف التي تم اكتشافها.كما نقلت المجلة عن مسؤولين مشاركين في الاجتماع، قولهم إنهم "أدرجوا سيناريوهات ودروسا من الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الأوكرانية هذا العام، بما في ذلك شبكات الكهرباء".وبحسب "بوليتيكو"، جاء هذا الاجتماع نظرا لأن سيناريو الحرب الإلكترونية الشاملة بات واقعيا لـ"الناتو" منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20210820/روسيا-تجهز-طائرات-بدون-طيار-بأنظمة-حرب-إلكترونيةصور-1049889754.html
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الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
"الناتو" يجري تدريبات استعدادا لحرب إلكترونية شاملة
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شارك أكثر من ألف متخصص في أمن الإنترنت من أعضاء الناتو وحلفائه في جميع أنحاء العالم في تدريب هذا الأسبوع لاختبار وتعزيز دفاعات الحلف الإلكترونية.
وذكرت
مجلة "بوليتيكو"، أن العاصمة الإستونية تالين شهدت هذا الأسبوع اجتماع 150 خبيرا بالأمن السيبراني في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، استعدادا لحرب إلكترونية متوقعة.
وأضافت أن أكثر من 1000 متخصص في أمن الإنترنت من أعضاء "الناتو" وحلفائه في جميع أنحاء العالم، شاركوا في تدريب لاختبار وتعزيز دفاعات الحلف الإلكترونية.
وتضمن الاجتماع أيضا تجريب التقنيات الجديدة، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مواجهة التهديدات السيبرانية.
وتعليقا على هذه الخطوة، قال الكولونيل بيرند هانسن، رئيس فرع الفضاء الإلكتروني في "الناتو
": "الأمر جدي ولم يعد خياليا. مثل هذه الحروب قد تحدث في الواقع".
من جانبه، قال الكولونيل في البحرية الأمريكية تشارلز إليوت، مدير التدريبات، للصحفيين "كانت التدريبات ناجحة"، ولكنه رفض إعطاء تفاصيل حول نقاط الضعف التي تم اكتشافها.
كما نقلت المجلة عن مسؤولين مشاركين في الاجتماع، قولهم إنهم "أدرجوا سيناريوهات ودروسا من الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الأوكرانية هذا العام، بما في ذلك شبكات الكهرباء".
وبحسب "بوليتيكو"، جاء هذا الاجتماع نظرا لأن سيناريو الحرب الإلكترونية الشاملة
بات واقعيا لـ"الناتو" منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.