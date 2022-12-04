https://sputnikarabic.ae/20221204/الناتو-يستعد-لخوضها-ما-هي-الحرب-الإلكترونية-العسكرية-1070828269.html
"الناتو" يستعد لخوضها... ما هي الحرب الإلكترونية العسكرية؟
"الناتو" يستعد لخوضها... ما هي الحرب الإلكترونية العسكرية؟
أصبحت الحرب الإلكترونية سلاحا مهما في الحروب الحديثة خاصة مع تطور تقنيات الأسلحة دقيقة التوجيه، التي تتسابق الدول الكبرى على امتلاكها. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T13:23+0000
2022-12-04T13:23+0000
2022-12-04T13:23+0000
رصد عسكري
روسيا
الناتو
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تكمن خطورة الحرب الإلكترونية في إمكانية استخدامها للتشويش على وسائل العدو الدفاعية أو الحد من قدرة أسلحته الهجومية على تحديد أهدافها بالدقة المطلوبة.تمتلك الدول الكبرى وسائل حرب إلكترونية متطورة ما يجعل استهداف كل منهما للآخر عملية شديدة التعقيد، لأن من ينتصر في تلك الحرب يمكنه الهيمنة على سماء المعركة وتحقيق الانتصار.حققت روسيا تطورا كبيرا في مجال الحرب الإلكترونية تمكنها من الوصول إلى أحدث الأسلحة الأمريكية، حسبما يقول موقع "أفييشن وويك" الأمريكي.ما هي وسائل الحرب الإلكترونية؟تعتمد الحرب الإلكترونية على استخدام أجهزة خاصة بها ترصد أهداف العدو على مدار الساعة وتستخدم في ذلك:ما هي أهداف الحرب الإلكترونية؟تمثل الحرب الإلكترونية سلاحا خطيرا يعتمد على استراتيجية القضاء على العدو دون استخدام أسلحة مدمرة، حسبما ذكر موقع "بيزنيس إنسيدر" الأمريكي.ما هي وسائل الحرب الإلكترونية؟لماذا يستعد "الناتو" لحرب إلكترونية شاملة؟يستعد حلف شمال الأطلسي "الناتو" لحرب إلكترونية شاملة وفقا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، التي أشارت إلى أن نحو ألف متخصص في هذا المجال شاركوا في تدريبات أعضاء الحلف هذا الأسبوع.ولفتت المجلة إلى تحذيرات مسؤولين في "الناتو" من أن حدوث حرب إلكترونية شاملة أصبح أمرا جديا.
https://sputnikarabic.ae/20221204/الناتو-يجري-تدريبات-استعدادا-لحرب-إلكترونية-شاملة-1070824194.html
https://sputnikarabic.ae/20220910/هذه-الصواريخ-الروسية-والصينية-تذهل-الولايات-المتحدة-1067545262.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, الناتو
"الناتو" يستعد لخوضها... ما هي الحرب الإلكترونية العسكرية؟
تابعنا عبر
أصبحت الحرب الإلكترونية سلاحا مهما في الحروب الحديثة خاصة مع تطور تقنيات الأسلحة دقيقة التوجيه، التي تتسابق الدول الكبرى على امتلاكها.
تكمن خطورة الحرب الإلكترونية في إمكانية استخدامها للتشويش على وسائل العدو الدفاعية أو الحد من قدرة أسلحته الهجومية
على تحديد أهدافها بالدقة المطلوبة.
تمتلك الدول الكبرى وسائل حرب إلكترونية متطورة ما يجعل استهداف كل منهما للآخر عملية شديدة التعقيد، لأن من ينتصر في تلك الحرب يمكنه الهيمنة على سماء المعركة وتحقيق الانتصار.
حققت روسيا تطورا كبيرا في مجال الحرب الإلكترونية تمكنها من الوصول إلى أحدث الأسلحة الأمريكية، حسبما يقول موقع "أفييشن وويك" الأمريكي.
ما هي وسائل الحرب الإلكترونية؟
تعتمد الحرب الإلكترونية على استخدام أجهزة خاصة بها ترصد أهداف العدو
على مدار الساعة وتستخدم في ذلك:
ما هي أهداف الحرب الإلكترونية؟
حرمانه من استخدام أسلحته الدفاعية.
تمثل الحرب الإلكترونية سلاحا خطيرا يعتمد على استراتيجية القضاء على العدو دون استخدام أسلحة مدمرة، حسبما ذكر
موقع "بيزنيس إنسيدر" الأمريكي.
ما هي وسائل الحرب الإلكترونية؟
وحدات الهجوم الإلكتروني: تبث موجات مركزة ضد رادارات العدو ووسائل اتصاله لشل قدرتها على تحديد الأهداف بدقة.
وحدات الحماية: تعمل على كشف ومكافحة وسائل التشويش المعادية التي تستهدف الرادارات الخاصة بها.
وسائل الدعم الإلكتروني: تقوم بتتبع مصادر التشويش المعادية وتحديد موقعها حتى يتم استهدافها في الوقت المناسب.
لماذا يستعد "الناتو" لحرب إلكترونية شاملة؟
يستعد حلف شمال الأطلسي "الناتو" لحرب إلكترونية شاملة
وفقا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، التي أشارت إلى أن نحو ألف متخصص في هذا المجال شاركوا في تدريبات أعضاء الحلف هذا الأسبوع.
ولفتت المجلة إلى تحذيرات مسؤولين في "الناتو" من أن حدوث حرب إلكترونية شاملة أصبح أمرا جديا.