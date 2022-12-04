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https://sputnikarabic.ae/20221204/الناتو-يستعد-لخوضها-ما-هي-الحرب-الإلكترونية-العسكرية-1070828269.html
"الناتو" يستعد لخوضها... ما هي الحرب الإلكترونية العسكرية؟
"الناتو" يستعد لخوضها... ما هي الحرب الإلكترونية العسكرية؟
أصبحت الحرب الإلكترونية سلاحا مهما في الحروب الحديثة خاصة مع تطور تقنيات الأسلحة دقيقة التوجيه، التي تتسابق الدول الكبرى على امتلاكها. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T13:23+0000
2022-12-04T13:23+0000
رصد عسكري
روسيا
الناتو
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تكمن خطورة الحرب الإلكترونية في إمكانية استخدامها للتشويش على وسائل العدو الدفاعية أو الحد من قدرة أسلحته الهجومية على تحديد أهدافها بالدقة المطلوبة.تمتلك الدول الكبرى وسائل حرب إلكترونية متطورة ما يجعل استهداف كل منهما للآخر عملية شديدة التعقيد، لأن من ينتصر في تلك الحرب يمكنه الهيمنة على سماء المعركة وتحقيق الانتصار.حققت روسيا تطورا كبيرا في مجال الحرب الإلكترونية تمكنها من الوصول إلى أحدث الأسلحة الأمريكية، حسبما يقول موقع "أفييشن وويك" الأمريكي.ما هي وسائل الحرب الإلكترونية؟تعتمد الحرب الإلكترونية على استخدام أجهزة خاصة بها ترصد أهداف العدو على مدار الساعة وتستخدم في ذلك:ما هي أهداف الحرب الإلكترونية؟تمثل الحرب الإلكترونية سلاحا خطيرا يعتمد على استراتيجية القضاء على العدو دون استخدام أسلحة مدمرة، حسبما ذكر موقع "بيزنيس إنسيدر" الأمريكي.ما هي وسائل الحرب الإلكترونية؟لماذا يستعد "الناتو" لحرب إلكترونية شاملة؟يستعد حلف شمال الأطلسي "الناتو" لحرب إلكترونية شاملة وفقا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، التي أشارت إلى أن نحو ألف متخصص في هذا المجال شاركوا في تدريبات أعضاء الحلف هذا الأسبوع.ولفتت المجلة إلى تحذيرات مسؤولين في "الناتو" من أن حدوث حرب إلكترونية شاملة أصبح أمرا جديا.
https://sputnikarabic.ae/20221204/الناتو-يجري-تدريبات-استعدادا-لحرب-إلكترونية-شاملة-1070824194.html
https://sputnikarabic.ae/20220910/هذه-الصواريخ-الروسية-والصينية-تذهل-الولايات-المتحدة-1067545262.html
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رصد عسكري, روسيا, الناتو
رصد عسكري, روسيا, الناتو

"الناتو" يستعد لخوضها... ما هي الحرب الإلكترونية العسكرية؟

13:23 GMT 04.12.2022
© Sputnik . Denis Abramov / الانتقال إلى بنك الصورخبير روسي في الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي
خبير روسي في الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© Sputnik . Denis Abramov
/
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أصبحت الحرب الإلكترونية سلاحا مهما في الحروب الحديثة خاصة مع تطور تقنيات الأسلحة دقيقة التوجيه، التي تتسابق الدول الكبرى على امتلاكها.
تكمن خطورة الحرب الإلكترونية في إمكانية استخدامها للتشويش على وسائل العدو الدفاعية أو الحد من قدرة أسلحته الهجومية على تحديد أهدافها بالدقة المطلوبة.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
"الناتو" يجري تدريبات استعدادا لحرب إلكترونية شاملة
11:18 GMT
تمتلك الدول الكبرى وسائل حرب إلكترونية متطورة ما يجعل استهداف كل منهما للآخر عملية شديدة التعقيد، لأن من ينتصر في تلك الحرب يمكنه الهيمنة على سماء المعركة وتحقيق الانتصار.
مقاتلة ميغ-31 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
هذه الصواريخ الروسية والصينية تذهل الولايات المتحدة
10 سبتمبر, 09:07 GMT
حققت روسيا تطورا كبيرا في مجال الحرب الإلكترونية تمكنها من الوصول إلى أحدث الأسلحة الأمريكية، حسبما يقول موقع "أفييشن وويك" الأمريكي.

ما هي وسائل الحرب الإلكترونية؟

تعتمد الحرب الإلكترونية على استخدام أجهزة خاصة بها ترصد أهداف العدو على مدار الساعة وتستخدم في ذلك:
موجات الراديو.
الموجات الكهرومغناطيسية.
الأشعة تحت الحمراء.
وسائل الرؤية الرقمية.
الأشعة فوق البنفسجية.
تقنيات الليزر.

ما هي أهداف الحرب الإلكترونية؟

شل قدرات العدو الهجومية.
حرمانه من استخدام أسلحته الدفاعية.
تمثل الحرب الإلكترونية سلاحا خطيرا يعتمد على استراتيجية القضاء على العدو دون استخدام أسلحة مدمرة، حسبما ذكر موقع "بيزنيس إنسيدر" الأمريكي.

ما هي وسائل الحرب الإلكترونية؟

وحدات الهجوم الإلكتروني: تبث موجات مركزة ضد رادارات العدو ووسائل اتصاله لشل قدرتها على تحديد الأهداف بدقة.
وحدات الحماية: تعمل على كشف ومكافحة وسائل التشويش المعادية التي تستهدف الرادارات الخاصة بها.
وسائل الدعم الإلكتروني: تقوم بتتبع مصادر التشويش المعادية وتحديد موقعها حتى يتم استهدافها في الوقت المناسب.

لماذا يستعد "الناتو" لحرب إلكترونية شاملة؟

يستعد حلف شمال الأطلسي "الناتو" لحرب إلكترونية شاملة وفقا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، التي أشارت إلى أن نحو ألف متخصص في هذا المجال شاركوا في تدريبات أعضاء الحلف هذا الأسبوع.
ولفتت المجلة إلى تحذيرات مسؤولين في "الناتو" من أن حدوث حرب إلكترونية شاملة أصبح أمرا جديا.
© Sputnikالدرونز العسكرية وكيف تعمل
الدرونز العسكرية وكيف تعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
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