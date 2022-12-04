https://sputnikarabic.ae/20221204/اليابان-تحذر-من-خطر-حدوث-تسونامي-في-البلاد-بعد-ثوران-بركان-في-إندونيسيا-1070817888.html

اليابان تحذر من خطر حدوث "تسونامي" في البلاد بعد ثوران بركان بإندونيسيا

اليابان تحذر من خطر حدوث "تسونامي" في البلاد بعد ثوران بركان بإندونيسيا

حذر التلفزيون الياباني، اليوم الأحد، نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من أن ثوران بركان في جزيرة جاوة الإندونيسية يمكن أن يتسبب في موجات مد عاتية... 04.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-04T05:31+0000

2022-12-04T05:31+0000

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وبحسب التلفزيون الياباني، ثار بركان جبل سيميرو، صباح اليوم، وبسببه من المحتمل أن يضرب تسونامي أي جزء من اليابان.وأشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أنه إذا وصل تسونامي إلى اليابان، فقد يضرب المناطق الساحلية من الجزر في محافظة أوكيناوا.في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ثار بركان جبل سيميرو مما أسفر عن مقتل 48 شخصا على الأقل.

https://sputnikarabic.ae/20221202/رئيس-وزراء-اليابان-نسعى-لاتفاق-سلام-مع-روسيا-لكن-لا-أرى-إمكانية-لتوقيعه-الآن-1070756415.html

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