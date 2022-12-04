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اليابان تحذر من خطر حدوث "تسونامي" في البلاد بعد ثوران بركان بإندونيسيا
اليابان تحذر من خطر حدوث "تسونامي" في البلاد بعد ثوران بركان بإندونيسيا
حذر التلفزيون الياباني، اليوم الأحد، نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من أن ثوران بركان في جزيرة جاوة الإندونيسية يمكن أن يتسبب في موجات مد عاتية... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T05:31+0000
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وبحسب التلفزيون الياباني، ثار بركان جبل سيميرو، صباح اليوم، وبسببه من المحتمل أن يضرب تسونامي أي جزء من اليابان.وأشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أنه إذا وصل تسونامي إلى اليابان، فقد يضرب المناطق الساحلية من الجزر في محافظة أوكيناوا.في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ثار بركان جبل سيميرو مما أسفر عن مقتل 48 شخصا على الأقل.
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بحر اليابان, إندونسيا, أخبار العالم الآن
بحر اليابان, إندونسيا, أخبار العالم الآن

اليابان تحذر من خطر حدوث "تسونامي" في البلاد بعد ثوران بركان بإندونيسيا

05:31 GMT 04.12.2022 (تم التحديث: 05:32 GMT 04.12.2022)
© AFP 2022 / Yuichi Yamazakiإعصار نانمادول في منطقة أوينو في طوكيو، اليابان 18 سبتمبر 2022.
إعصار نانمادول في منطقة أوينو في طوكيو، اليابان 18 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / Yuichi Yamazaki
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حذر التلفزيون الياباني، اليوم الأحد، نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من أن ثوران بركان في جزيرة جاوة الإندونيسية يمكن أن يتسبب في موجات مد عاتية "تسونامي" تضرب البلاد.
وبحسب التلفزيون الياباني، ثار بركان جبل سيميرو، صباح اليوم، وبسببه من المحتمل أن يضرب تسونامي أي جزء من اليابان.
وأشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أنه إذا وصل تسونامي إلى اليابان، فقد يضرب المناطق الساحلية من الجزر في محافظة أوكيناوا.
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2 ديسمبر, 08:56 GMT
في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ثار بركان جبل سيميرو مما أسفر عن مقتل 48 شخصا على الأقل.
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